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ЕС готовит новый пакет санкций против россии
Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против россии, направленных на усиление экономического давления и ограничение ее способности финансировать военные действия. Как сообщает Bloomberg, в планах есть отключение более 20 российских банков от системы SWIFT, снижение предельной цены на российскую нефть и запрет строительства газопровода «Северный поток».
Помимо этого, новый пакет санкций может включать дополнительные торговые ограничения на сумму около 2,5 млрд евро, а также усиленный контроль над «теневым флотом» российских нефтяных танкеров. По данным Bloomberg, ЕС также обсуждает возможность введения санкций против финансовых учреждений, которые могут способствовать поддержке российских военных операций.
Решение о сроках введения санкций еще не принято, так как такие ограничения требуют единогласной поддержки всех стран-членов ЕС. В то же время, Германия уже выразила согласие относительно санкций против газопровода «Северный поток», что может усилить позицию Европы в отказе от российских энергоресурсов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», страны G7 сделали совместное громкое заявление относительно замороженных российских активов. В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что он не хочет вводить новые санкции, которые ранее обещал европейским союзникам.76
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