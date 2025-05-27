Всю жизнь мечтал быть танкистом: защитник из Харьковщины скончался после тяжелых ранений

Проклятая война унесла жизнь еще одного защитника — Романа Бондаренко. Жизнерадостный, положительный, оптимист и шутник — таким навсегда он останется в памяти тех, кто его знал. Побывав в адских битвах этой войны, он ни на миг не сомневался в нашей победе и уверенно обещал первым известить о ней своим родным. К сожалению, теперь это известие они услышат не от Романа. Воину навеки 40 лет, сообщает Валковский городской совет.

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«После окончания школы Роман пошел работать на кирпичный завод. После достижения совершеннолетия был призван на срочную военную службу. Здесь осуществилась его юношеская мечта — стать танкистом. Необходимыми знаниями и навыками он овладел в воинской части „Десна“, где и сейчас готовят специалистов разных специальностей сухопутных войск. Вернувшись после службы домой, какое-то время работал в родном селе, потом — на предприятиях Харькова», — сообщают земляки героя.

После начала большой войны Роман Бондаренко был твердо убежден, что его место — на фронте, в рядах мужественных защитников Украины. Поэтому уже в марте 2022 года он сменил мирную профессию на военную специальность, о которой мечтал еще с юности. Экипаж танка, в котором наводчиком служил Роман Бондаренко, отважно уничтожал враждебную силу и технику в боях за Бахмут, затем — за Авдеевку. Именно неподалеку от этого населенного пункта его танк наехал на вражескую мину, после чего был обстрелян врагом из гранатомета.

Из-за полученного в том бою серьезного осколочного ранения в ногу Роману три месяца пришлось лечиться в военном госпитале. Все это время он рвался на фронт, к своим боевым побратимам. Поэтому после окончания лечения сразу вернулся в свою воинскую часть. Как свидетельство уважения к мужеству получил отличие Министерства обороны Украины «За жертву крови в боях за волю Украины».

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В апреле 2025 года, участвуя в боях на Покровском направлении, Роман Бондаренко был тяжело контужен. Больше месяца за жизнь воина боролись медики харьковских больниц и военного госпиталя, но смерть, к сожалению, оказалась сильнее. 20 мая 2025 года сердце защитника остановилось навеки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Киевщине попрощались с защитником, который пошел на войну добровольцем.

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