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«Сердце всегда оставалось здесь, на родной земле»: под Покровском погиб воин из Хмельницкой области

20:33 26 мая 2025
Воин Николай Квитка из Славуты Хмельницкой области

Он жил, чтобы защищать, и погиб, чтобы мы жили. В Славуте отдали дань уважения защитнику Николаю Квитке. Ему навеки 54 года, сообщает городской совет:

«Он учился в Национальном аграрном университете, получил профессию зооинженера. Потому что любил все живое. Потому что у него было чуткое сердце, наполненное любовью к природе, к животным, к этой благословенной земле, которую впоследствии будет защищать — до последнего дыхания.

Почти 30 лет Николай работал в Славуте. Начинал пожарным — когда горели чужие дома, он бросался в огонь, рискуя собственной жизнью, чтобы спасти другие. Затем был глазировщиком на комбинате. Его руки всегда были в работе, его душа — в семье. Когда нужно было заработать на хлеб для своей семьи, ездил на заработки за границу. Но сердце всегда оставалось здесь — на родной земле. Потому что здесь его корни, здесь всё самое дорогое. Здесь его любимая жена, которая сегодня стоит рядом с нами, с сердцем, разорванным болью. Здесь — его дочь, потерявшая не просто отца, а лучшего друга, самого надежного защитника".

А потом пришла война. 23 января 2023 года Николай Квитка был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Служил в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе.

«19 мая 2025 года в районе населенного пункта Покровск Донецкой области мужественный украинский воин погиб, выполняя боевое задание, — рассказали в горсовете. - Он отдал жизнь за то, чтобы мы могли стоять здесь — свободно, достойно, со слезами, но без оков. Чтобы наши дети могли смеяться, играть и не слышать взрывов»

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Похоронили героя в селе Волица со всеми почестями.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Донецком погиб боец из Одесской области Никита Деордица, на счету которого десятки блестяще выполненных боевых задач.

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