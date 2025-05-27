- 14:23 Почти 1000 ракет и дронов за 3 дня только начало: скоро их может быть столько ежедневно?
- 13:55 ЕС готовит новый пакет санкций против россии
- 13:45 Билецкий имеет поддержку групп влияния, стремящихся вывести его на высшие военные и политические должности
- 13:21 Катруся на раз глотает маленьких цыплят: удивительная история спасения птенца, которого отец выбросил из гнезда
- 12:56 Соседи точно будут завидовать: чем подкармливать помидоры, чтобы плоды были рекордного веса
- 12:32 Где и когда смотреть онлайн финал Лиги конференций «Бетис» — «Челси»: расписание трансляций и ставки букмекеров
- 12:20 «В Германии, если получаешь социальную помощь, ты всегда «под колпаком у Мюллера»: чем занимаются украинские беженцы за границей
- 12:07 Таро-гороскоп на последнюю неделю весны: для кого сегодня-завтра откроется дверь в счастливую жизнь
- 12:03 В поиске самооправдания: Павел Казарин о том, почему «партия уклонистов» растет быстрее «партии ястребов войны»
- 11:46 Отец принцев Уильяма и Гарри Чарльз III прибыл в Канаду: при чем здесь Трамп и суверенитет страны
- 11:29 Умерли от пыток: стало известно, что в российском плену погибли более 200 украинских военных
- 11:24 Украинцам обещают минимальную пенсию в 4000 гривен: когда это возможно и во сколько обойдется
Ликвидирован международный наркосиндикат: СБУ провела спецоперацию с правоохранителями Польши
Служба безопасности Украины, почти ежедневно разоблачающая российских агентов, на днях вместе с правоохранительными органами Польши ликвидировали транснациональный канал контрабанды наркотиков.
По данным спецслужбы, в обоих государствах задержаны 10 участников международной наркогруппировки, которые переправляли в Запорожье оптовые партии псевдоэфедрина.
Ежемесячная «прибыль» фигурантов превышала 100 тысяч долларов США.
Наркодилеры прятали псевдоэфедрин в емкостях с детским питанием и кормом для животных.
Затем они доставляли замаскированные «посылки» своим сообщникам в Украину через рейсовые автобусы или почтовые сервисы.
Средний вес «передачи» составил 5 кг — это 50 тысяч таблеток запрещенных препаратов, в состав которых входит прекурсор — псевдоэфедрин.
После получения контрабанды фигуранты сбывали часть «товара» через сеть дилеров. Также прекурсоры оставляли в нарколаборатории Днепропетровской области, где из них изготовляли амфетамин.
Шестерых фигурантов задержали на территории ЕС, еще 4-х, вместе с организатором группировки — в Запорожье и Кривом Роге.
По данным следствия, организаторами наркотрафика оказались двое братьев из Запорожья. Один из них в начале 2022 года выехал в ЕС, где сформировал зарубежное «крыло» группировки, отвечавшей за контрабанду прекурсоров в Украину.
При этом его брат остался в Запорожье, чтобы координировать импорт запрещенных веществ и их продажу в разных регионах нашего государства.
Во время обысков по местам нахождения фигурантов в Украине и ЕС обнаружены подготовленные к продаже прекурсоры и производимые из них психотропы, а также оборудование для синтеза наркотических веществ.
Следователи СБУ сообщили задержанным в Украине о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:
◾ ч. 3 ст. 305 (контрабанда прекурсоров);
◾ ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);
◾ ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);
◾ ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также решается вопрос об объявлении им о дополнительном подозрении за создание и участие в преступной организации.
Задержанные за границей фигуранты привлечены к ответственности в соответствии с законодательством стран ЕС, добавили в СБУ.
Напомним, на днях СБУ обезвредила группу российских агентов, корректировавших удары по семи областям Украины.99
Читайте нас в Facebook
Ракам — «Колесо Фортуны» и переломный момент, Скорпионам — «Колесница» и важное решение: Таро-прогноз на 27 мая
Овны получат выгодное предложение, а у Близнецов впереди неожиданный поворот: финансовый гороскоп на неделю 26 мая — 1 июня