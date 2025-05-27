Ликвидирован международный наркосиндикат: СБУ провела спецоперацию с правоохранителями Польши

Служба безопасности Украины, почти ежедневно разоблачающая российских агентов, на днях вместе с правоохранительными органами Польши ликвидировали транснациональный канал контрабанды наркотиков.

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По данным спецслужбы, в обоих государствах задержаны 10 участников международной наркогруппировки, которые переправляли в Запорожье оптовые партии псевдоэфедрина.

Ежемесячная «прибыль» фигурантов превышала 100 тысяч долларов США.

Наркодилеры прятали псевдоэфедрин в емкостях с детским питанием и кормом для животных.

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Затем они доставляли замаскированные «посылки» своим сообщникам в Украину через рейсовые автобусы или почтовые сервисы.

Средний вес «передачи» составил 5 кг — это 50 тысяч таблеток запрещенных препаратов, в состав которых входит прекурсор — псевдоэфедрин.

После получения контрабанды фигуранты сбывали часть «товара» через сеть дилеров. Также прекурсоры оставляли в нарколаборатории Днепропетровской области, где из них изготовляли амфетамин.

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Шестерых фигурантов задержали на территории ЕС, еще 4-х, вместе с организатором группировки — в Запорожье и Кривом Роге.

По данным следствия, организаторами наркотрафика оказались двое братьев из Запорожья. Один из них в начале 2022 года выехал в ЕС, где сформировал зарубежное «крыло» группировки, отвечавшей за контрабанду прекурсоров в Украину.

При этом его брат остался в Запорожье, чтобы координировать импорт запрещенных веществ и их продажу в разных регионах нашего государства.

Во время обысков по местам нахождения фигурантов в Украине и ЕС обнаружены подготовленные к продаже прекурсоры и производимые из них психотропы, а также оборудование для синтеза наркотических веществ.

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Следователи СБУ сообщили задержанным в Украине о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ч. 3 ст. 305 (контрабанда прекурсоров);

◾ ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

◾ ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров);

◾ ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Также решается вопрос об объявлении им о дополнительном подозрении за создание и участие в преступной организации.

Задержанные за границей фигуранты привлечены к ответственности в соответствии с законодательством стран ЕС, добавили в СБУ.

Напомним, на днях СБУ обезвредила группу российских агентов, корректировавших удары по семи областям Украины.

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