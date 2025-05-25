Оккупанты применяют новую тактику наступления: с какими проблемами сталкиваются ВСУ

Силы обороны Украины сталкиваются с серьезным давлением на нескольких фронтах. россия пытается довести их до истощения, объединив три боевых элемента в единую стратегию. Оккупанты начинают наземные штурмы, чтобы прижать войска, затем сбрасывают мины с беспилотников и наносят удары с артиллерии, чтобы ограничить передвижение перед тем, как планерные бомбы нацелятся на оборонительные позиции. Первые признаки того, что россия разворачивает эту тактику на поле боя, появились еще в начале нынешнего года, сообщает The Telegraph. Впрочем, за последние два месяца вражеские войска значительно активизировали его использование вдоль линии фронта.

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«Вся российская армия использует стратегию треугольника, — сказал Сергей Кузан, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества. — Мы называем это стратегией и войной на истощение».

Несмотря на большие потери, россия все больше пытается использовать свои ключевые преимущества над Украиной — постоянные поставки солдат и способность быстро производить беспилотники и планерные бомбы. Эти усилия оказываются эффективными.

«Это очень изнурительный способ ведения войны, — объяснил Ник Рейнольдс, научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил (RUSI), изучающий сухопутные войны. — Эти три элемента создают противоречивые императивы для украинских защитников».

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Методичный подход начинается с наземных штурмов, цель которых — прижать украинские войска, заставить их занять оборонительные позиции и лишить их возможности маневрировать.

«Используя огромное количество людей и отправляя их на штурмы украинских позиций, они пытаются истощить наших солдат и наши ресурсы, — сказал Кузан. — Интенсивность боев в таких местах, как Покровск, очень высокая, атаки происходят каждые два часа. Это, конечно, изматывает наших солдат».

Далее применяются беспилотники, которые ограничивают мобильность украинских войск, ведут разведку, нацеливаются на уязвимые точки и нарушают передвижение войск. Третий элемент «тройной удавки» предполагает развертывание рф планерных бомб для поражения ключевых наступательных позиций с больших расстояний, что ослабляет способность Украины поддерживать операции. Эти высокоточные боеприпасы большой дальности позволяют врагу использовать огромные запасы советского вооружения для поражения ключевых украинских позиций.

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«Вот здесь и возникает действительно сложный вопрос, на который нет ответа, — сказал Рейнольдс. — Окапывание и все эти защитные меры отлично помогают уменьшить потери от артиллерии или ПТРК, но планерные бомбы разрушат эти укрепления и похоронят людей».

Такая комбинация заставляет украинских солдат выбирать между удержанием своих позиций — с риском больших потерь и истощением ресурсов — и мобильностью, что повышает их уязвимость к ударам беспилотников и единичным атакам.

Ранее сообщалось, что агрессор испытал свой новый дрон при атаке на Одессу.

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