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Происшествия

СБУ задержала «крота» фсб в военной части в Кировоградской области

15:49 27 мая 2025
Задержание предателя, фото СБУ

Военная контрразведка СБУ задержала еще одного российского агента среди военных.

По данным спецслужбы, вражеским приспешником оказался 32-летний водитель-электрик воинской части в Кировоградской области, корректировавший воздушные атаки рф по центральному региону Украины.

Как установило расследование, предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, где проходили лечение украинские воины.

Кроме этого, он «сливал» в фсб маршруты движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также виды их вооружения.

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После выполнения задач агент надеялся на «эвакуацию» во временно захваченную часть Донбасса, где он планировал вступить в оккупационные группировки рф и воевать против Украины.

Военная контрразведка СБУ задержала предателя «на горячем», когда он проводил визуальную разведку вблизи военного объекта.

На месте происшествия изъят телефон с доказательствами работы на врага.

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По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов как автор антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Во время вербовки российская спецслужба пообещала ему деньги, которые он так и не получил.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня стало известно, что на днях СБУ вместе с правоохранительными органами Польши ликвидировали транснациональный канал контрабанды наркотиков. В обоих государствах задержаны 10 участников международной наркогруппировки, которые переправляли в Запорожье оптовые партии псевдоэфедрина.

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