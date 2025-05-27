- 21:02 Чем подкармливать огурцы для обильного урожая: лучшие домашние удобрения
- 20:35 Всю жизнь мечтал быть танкистом: защитник из Харьковщины скончался после тяжелых ранений
- 20:08 Сытный суп с мясными шариками — простой и вкусный рецепт
- 19:55 Овну — Звезда, Деве — Мир, а Рыбам — Колесница: Таро-прогноз на среду, 28 мая
- 19:45 Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь
- 19:21 Массированные атаки путина — попытка посеять панику: эксперт об ударах россии
- 19:02 Специальный посланник Трампа Кит Келлог назвал место встречи Зеленского и путина
- 18:56 Новые ощущения: популярная актриса покинула комедийный сериал
- 18:22 В Сенате готовы к жестким санкциям против рф даже без одобрения Трампа, — СМИ
- 18:01 Уменьшит доступность лекарств: эксперт о проекте Минздрава и крупных производителей по маркетинговым договорам
- 17:51 Нанесла и смыла: эксперт по чистоте рассказала, как за 5 минут очистить столешницу из камня
- 17:45 Чемпион Уимблдона перенес сложную операцию на сердце
СБУ задержала «крота» фсб в военной части в Кировоградской области
Военная контрразведка СБУ задержала еще одного российского агента среди военных.
По данным спецслужбы, вражеским приспешником оказался 32-летний водитель-электрик воинской части в Кировоградской области, корректировавший воздушные атаки рф по центральному региону Украины.
Как установило расследование, предатель собирал координаты госпиталей Сил обороны и других медучреждений, где проходили лечение украинские воины.
Кроме этого, он «сливал» в фсб маршруты движения подразделений его воинской части в направлении фронта, а также виды их вооружения.
После выполнения задач агент надеялся на «эвакуацию» во временно захваченную часть Донбасса, где он планировал вступить в оккупационные группировки рф и воевать против Украины.
Военная контрразведка СБУ задержала предателя «на горячем», когда он проводил визуальную разведку вблизи военного объекта.
На месте происшествия изъят телефон с доказательствами работы на врага.
По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов как автор антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Во время вербовки российская спецслужба пообещала ему деньги, которые он так и не получил.
Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Напомним, сегодня стало известно, что на днях СБУ вместе с правоохранительными органами Польши ликвидировали транснациональный канал контрабанды наркотиков. В обоих государствах задержаны 10 участников международной наркогруппировки, которые переправляли в Запорожье оптовые партии псевдоэфедрина.161
Читайте нас в Facebook
Львам важно встретиться с друзьями, а Рыбам нежелательно брать в руки деньги: гороскоп и экстренный совет относительно богатства от мольфара на 27 мая