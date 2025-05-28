Герб Мазепы на окладе иконы почти три столетия прятали под двуглавой птицей: почему так произошло

Прекрасно сохранившиеся серебряные с позолотой царские врата из иконостаса древнего Борисоглебского собора в Чернигове — среди самых ценных экспонатов масштабной выставки «Мазепа. Стратегия европейской Украины: большое собрание артефактов времен выдающегося гетмана в Лавре», открывшейся в Национальном заповеднике «Киево-Печерская лавра». По легенде, эти немалые по размерам врата изготовлены из серебра, которое получили при переплавке языческого идола, найденного во время рытья котлована под фундамент здания Черниговского коллегиума (учебного заведения, основанного в 1700 году). Что известно точно, так это то, что эти врата создали в Германии по заказу и на средства гетмана Ивана Мазепы. На этом шедевре ювелирного искусства сохранилось изображение герба Мазепы. Там также есть клеймо немецкого мастера Филиппа Якоба Дрентветта — три латинские буквы PID. Указана и проба серебра — 870-я.

«Судопроизводство во времена Мазепы гарантировало женщинам право собственности. Эта передовая юридическая норма существовала тогда не у всех европейских государств»

— В эпоху Мазепы окончательно сформировались принципы политической культуры Украины, среди которых один из основных — правитель имеет не только права, но и обязанности перед обществом, — рассказал «ФАКТАМ» куратор выставки кандидат исторических наук Ярослав Затилюк (на фото в заголовке). — Для современных людей этот принцип кажется очевидным, однако на рубеже XVII и XVIII веков было немало правителей, которые его категорически не воспринимали.

ВІДЕО ДНЯ

— Например, российский царь Петр I, против которого восстал Мазепа?

— Да. В московии власть царя была фактически не ограничена. В Казацкой державе существовала другая политическая культура, возникшая в Речи Посполитой — общем государстве украинцев, поляков, литовцев и белорусов. На выставке мы демонстрируем Конституцию соратника Мазепы Пылыпа Орлика, которая заканчивается текстом присяги главы Войска Запорожского о том, что он будет соблюдать права подданных. Если нарушит их права, народ по закону имеет законное право на сопротивление властителю. Исходя из этой логики, выступление гетмана Ивана Мазепы против царя Петра I является справедливым и законным — соответствует украинским политическим традициям. Ведь царь не признавал прав подданных, относился к ним, как к холопам.

Здесь уместно напомнить, что причиной Национально-освободительной войны под руководством гетмана Богдана Хмельницкого (1647−1653 годы) стало нарушение в Речи Посполитой прав (в частности, религиозных) украинского народа.

РЕКЛАМА

Царские врата из Борисоглебского собора. В нижней части – герб Мазепы

— Какие права во времена Мазепы имели украинские женщины?

РЕКЛАМА

- Украинское судопроизводство того времени гарантировало не только мужчинам, но и женщинам права собственности. Важно отметить, что эта передовая юридическая норма существовала тогда еще не во всех европейских государствах, не говоря уже о московии с ее «Домостроем».

Следует сказать, что период правления Мазепы — это время экономической и политической стабильности в Казацкой державе, укрепление ее политических институций. В частности, в тот период окончательно сформировалась судебная ветвь власти. Основой судопроизводства были Литовские уставы (кодекс права Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского).

При Мазепе украинские города продолжали пользоваться автономными правами, которые дает Магдебургское право. Логичным завершением эпохи правления Мазепы стало создание его соратником Пылыпом Орликом Конституции, в которой зафиксированы демократические принципы государственного устройства. Что касается Литовского устава, то он использовался на украинских землях до XIX века, пока его силой не вытеснили российским законодательством.

«В одной из статей Конституции Орлика отмечено, что гетманы должны поддерживать хорошие братские отношения с Крымским ханством»

— Одна из основных обязанностей правителя — защищать свой народ и государство, — продолжает Ярослав Затилюк. — На выставке мы демонстрируем саблю, которая, по одной из версий, принадлежала Мазепе. На клине надпись на греческом языке, посвященная Покрову Божией Матери. Саблю на выставку предоставил Черниговский исторический музей. Рядом мы демонстрируем меч правосудия, с помощью которого палач исполнял смертные приговоры.

РЕКЛАМА

Сабля, которая, по одной из версий, принадлежала Мазепе

— Насчет сабли, которая, возможно, принадлежала Мазепе. Какова ее история?

— Это сабля из собрания известного коллекционера украинских древностей Василия Тарновского. Он приобрел ее у потомков сотника казацкого войска Савича. Существует версия, что у этого сотника хранилась сабля Мазепы после смерти гетмана. Но правда ли это, точно неизвестно.

Во втором зале выставки много оружия, в том числе пушка, янычарка (длинный турецкий мушкет), пистоли, кинжалы, пороховницы… Там также демонстрируется карта начала XVIII века немецкого географа и картографа Иоганна-Баптиста Гомана, на которой показано Украинское государство с территорией по обоим берегам Днепра.

Казацкая пушка

Украинские гетманы (в частности, Богдан Хмельницкий) тесно сотрудничали с Крымским ханством. В одной из статей Конституции Орлика отмечено, что гетманы должны поддерживать хорошие братские отношения с Крымским ханством. Поэтому мы показываем на нашей выставке саблю хана Сахиб Герая (изготовлена в Иране).

Сабля хана Сахиб Герая

— На выставке представлены вещи, которыми Мазепа пользовался в быту?

— Этой тематике мы посвятили один из залов выставки. В нем показаны вещи, которыми пользовалась казацкая элита: жупан, пояса, чашка для вина, посуда, ложки (они изготовлены европейскими мастерами), люльки разных типов и т. п.

Жупан (реконструкция) и ружье-янычарка

Ложки, которыми пользовалась казацкая старшина

— Рядом с окладом иконы, на которой отчеканен герб Мазепы, демонстрируется российский двуглавый орел. Почему так сделано?

— После Полтавской битвы царский режим уничтожал все, что было связано с Мазепой, — чтобы стереть в народе память о гетмане. Этот дорогостоящий оклад иконы, на котором есть герб Мазепы, гетман подарил храму. Вскоре после выступления Мазепы против Петра I этот герб на окладе закрыли царской двуглавой птицей. Накладка с российским гербом была снята спустя почти три столетия — после провозглашения независимости Украины.

Оклад иконы, на которой сохранился герб мецената – гетмана Мазепы. Рядом двуглавая птица, за которой после Полтавской битвы спрятали герб гетмана

Фрагмент оклада, на котором виден герб Мазепы

Ранее Ярослав Затилюк в интервью «ФАКТАМ» рассказывал, что московиты воспринимали украинскую политическую культуру как необычную и непонятную им.



Фото автора

На фото в заголовке: Ярослав Затилюк: «Выступление гетмана Ивана Мазепы против российского царя Петра I — справедливо и законно с точки зрения украинских политических традиций»

1505

Читайте нас в Facebook