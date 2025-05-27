Чемпион Уимблдона перенес сложную операцию на сердце (фото)

Лучший голландский теннисист всех времен, экс-четвертая ракетка мира 53-летний Рихард Крайчек перенес операцию на сердце, сообщает Telegraaf со ссылкой на жену спортсмена. Ранее чемпионка Уимблдона пережила семейную трагедию и внезапно объявила о разводе с мужем.

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«Я хочу сообщить вам последние новости от имени Рихарда: он перенес операцию на сердце, — написала бывшая модель Дафна Декерс в соцсетях. — Операцию PEARS, если быть точной, в ходе которой его расширенная аорта поддерживается снаружи изготовленным на заказ протезом из сетчатого материала. Это была сложная операция, но все прошло хорошо, поэтому мы счастливы и испытываем облегчение. Рихард уже выписан из больницы, и теперь мы сосредоточены на его выздоровлении».

Напомним, что Рихард Крайчек, у которого чешские корни, был чемпионом Уимблдона 1996 года и победителем 17 турниров ATP в одиночном разряде. В последнее время бывший теннисист, у которого есть 27-летняя дочь Эмма и 25-летний сын Алекс, занимает пост директора крупного турнира ABN AMRO Open, который проводится в Роттердаме.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что знаменитый футбольный тренер Олег Романцев попал в реанимацию с острым инфарктом.

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Фото ANP, Instagram

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