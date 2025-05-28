Украина никогда не будет буферной зоной: в ISW ответили на алкогольные заявления Медведева

Так называемая буферная зона, которая должна охватывать всю территорию Украины, о чем рассказал экс-президент российской федерации, а сейчас заместитель председателя Совета безопасности рф Дмитрий Медведев, нет никаких перспектив. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики утверждают, что у российской армии практически нет шансов захватить всю территорию Украины.

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По информации ISW, при нынешних темпах наступления и потерь личного состава, российским войскам понадобится примерно столетие, чтобы захватить предложенную заместителем председателя совета безопасности россии Дмитрием Медведевым так называемую буферную зону. А общие потери этой кампании могут составить около 50 миллионов человек.

«С начала 2022 года россия также не продемонстрировала возможности проводить быстрые, многовекторные наступательные операции, необходимые для достижения этих задач. Вероятно, российские войска не смогут существенно улучшить свои возможности в ближайшей перспективе, учитывая, что продвижение на 65 км² в настоящее время считается значительным достижением даже на приоритетных участках фронта», — говорится в отчете ISW.

Как стало известно, Дмитрий Медведев в очередной раз взорвался в соцсетях своим алкогольным заявлением.

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На этот раз он заявил, что буферная зона может занять практически всю территорию Украины.

«Если военная помощь бандеровскому режиму продлится, буферная зона может выглядеть так», — подписал свой пост Медведев.

Следует отметить, что ранее этот деятель уже неоднократно угрожал и Украине, и Европейскому Союзу, и Соединенным Штатам Америки. В частности, он уже планировал захватить Киев и Одессу, угрожал Западу ядерными ударами и российскими танками в Берлине.

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В ISW считают, что такими абсурдными заявлениями кремль и его приспешники готовят российскую общественность к длительной войне в Украине. По мнению аналитиков, такие интерпретации «создают тщательные информационные условия и ожидания общества относительно войны, которая продлится еще десять лет, но закончится желанной „победой“ россии».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение аналитика о том, что разговоры о войнах, в которых снова и снова будут воевать последующие поколения украинцев, создают ложное чувство безнадежности, а именно к этому стремится враг.

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