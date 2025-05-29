Сказала «да»: популярная певица выходит замуж

Популярная певица, бывшая жена артиста Дзидзьо Slavia объявила новость. Известно, что Slavia ждет рождения первого ребенка от предпринимателя Андрея Павлюка. Накануне родов Андрей сделал певице предложение руки и сердца в приложении «Дія». Это произошло в день рождения самого Павлюка. Об этом Slavia написала на своей странице в социальной сети, добавив, что теперь этот день важен для обоих.

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«Родненький, с днем рождения!!! — трогательно обратилась Slavia к Андрею. — Ты — мой любимый мужчина, лучший друг, родная душа. Я тебя намечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться и ценить. Хочу поблагодарить тебя за крепкий тыл, поддержку, любовь и вдохновение.

Сегодня ты сделал мне предложение в «Дії». Идея пожениться онлайн — твоя, в твой ДР — моя, хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, будет как раз супер совместить эти два события. Теперь твой день станет нашим. Люблю".

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Напомним, Андрей снялся в провокационном клипе «Дівка з перцем», где впервые певица объявила о своей беременности.

«Поздравляю, так радуюсь за вас, будто это меня зовут замуж, — написали в сети. — Счастья вам!»

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«Солнышко, мои поздравления, — прокомментировали событие. — Очень за вас рада. Вы такая красивая пара. Счастья вам, радости, тепла, успехов, любви, пусть ваши мечты сбываются! Искренне поздравляем вас!»

Ранее Дзидзьо поразил признанием.

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