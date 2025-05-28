Ракам — «Двойка Кубков» и романтика, Рыбам — «Туз Денариев» и шанс: Таро-прогноз на 29 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 26 мая по 1 июня, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 29 мая 2025 года. Энергии этого дня будут интенсивными, требуя от нас решительности, выдержки и умения не сдаваться при первых трудностях, пишет slovofraza.com.

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Козерог — Пятёрка Жезлов

Это день борьбы, возможно, внутренней. Не позволяйте сомнениям и чужому мнению сбить вас с пути — вы движетесь в верном направлении. Проявите выдержку и отстаивайте свои интересы.

Водолей — Король Кубков

Важны эмоции и отношения. Проявите чуткость — кому-то может понадобиться ваша поддержка. Хорошее время для творчества, интуитивных решений и душевных разговоров.

Рыбы — Туз Денариев

Откроется шанс, приносящий успех и доход. Возможны выгодные предложения или финансовые находки. Не упустите возможность заложить прочную основу на будущее.

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Овен — Десятка Кубков

Гармоничный день, полный радости и душевного тепла. Семья, друзья и хорошие новости принесут ощущение полноты жизни. Сохраняйте позитив — он многое определит.

Телец — Паж Денариев

Начало чего-то полезного — обучение, финансовый проект или забота о теле. Обратите внимание на мелочи — они станут базой будущего успеха.

Близнецы — Дама Мечей

Интуиция и разум должны работать вместе. Не раскрывайте планы слишком рано — зависть может помешать. Анализ и сдержанность помогут сохранить преимущество.

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Рак — Двойка Кубков

День любви и романтики. Отличное время для сближения, признаний и восстановления отношений. Личные дела сегодня важнее рабочих проблем.

Лев — Паж Жезлов

Новый старт, встреча или идея вдохновят вас. Не бойтесь рисков — день хорош для начала, путешествий и знакомств. Главное — действовать.

Дева — Дама Денариев

Надежность и практичность — ваши опоры. Не поддавайтесь внешнему давлению и следуйте плану. Уделите внимание финансам и здоровью.

Весы — Рыцарь Жезлов

День активных действий и возможных конфликтов. Даже рискованные шаги могут принести пользу. Не бойтесь проявить характер и идти вперед.

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Скорпион — Четверка Кубков

Эмоциональные срывы возможны, если будете сосредотачиваться на негативе. Смените обстановку, найдите радость в мелочах — это поможет выйти из апатии.

Стрелец — Четверка Денариев

Вы склонны держаться за старое, но важно не бояться перемен. Умеренная осторожность полезна, но не закрывайтесь от мира, иначе упустите ценные возможности.

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Фото: Pixabay

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