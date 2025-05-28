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Украина

В ВСУ опровергли переброску россиянами 50-тысячного войска для наступления на Харьков

17:59 28 мая 2025
ВСУ опровергает переброску россиянами войск к границе Харьковской области

Информация западных СМИ о опрокидывании 50-тысячной группировки российских войск в границу с Харьковщиной не соответствует действительности. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке «Харьков».

‎"Отдельные зарубежные медиа со ссылкой на «западных аналитиков» сообщили, что армия российской федерации готовится к новому масштабному наступлению на Харьков. С этой целью враг вроде бы перебросил с Курщины на украинскую границу, граничащую с Харьковской областью 50-тысячную группировку войск. Эта информация не соответствует действительности" , — говорится в сообщении.

В ОТУ «Харьков‎» призвали представителей разных медиа тщательно проверять информацию перед публикацией, а при возникновении вопросов обращаться за разъяснениями в коммуникационные подразделения Сил обороны Украины.

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Как писали «ФАКТЫ»,накануне лета появляется все больше разговоров о планах оккупантов по наступлению, для чего они будут иметь несколько направлений. Одним из них может оказаться Сумская область. Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко рассказал, насколько вероятно масштабное наступление россиян с оккупацией областного центра.

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