В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, теперь в общее количество военнообязанных на предприятии относят работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать большее количество специалистов. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

ВІДЕО ДНЯ

«Например: у вас 80 работников на учете и еще 20 — мобилизованные после 18 мая. Раньше учитывались только 80. Теперь — 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь — 50. Если мобилизованные работники автоматически к общему количеству не причисляться, то работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитывают работников, забронированных в другой компании», — говорится в сообщении.

Кто может подать заявку на бронирование:

• юридические лица или их филиалы;

• компания должна быть в Едином перечне критически важных (обеспечивающих армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину и т. п. );

• работники должны быть официально трудоустроены;

• в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник «исключен из военного учета» — то есть он работает в компании и не состоит на учете в ТЦК и СП.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине с 1 июня 2025 года начинает действовать обновленный порядок мобилизации, непосредственно касающийся внутренне перемещенных лиц. Согласно действующему законодательству и Порядку проведения мобилизации, призыв резервистов и военнообязанных осуществляется независимо от того, где лицо состоит на военном учете. То есть статус ВПЛ не освобождает человека от мобилизации.

РЕКЛАМА

163

Читайте нас в Facebook