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В Украине обновили правила бронирования от мобилизации: что изменилось
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, теперь в общее количество военнообязанных на предприятии относят работников, которых мобилизовали после 18 мая 2024 года. Поэтому компания может забронировать большее количество специалистов. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
«Например: у вас 80 работников на учете и еще 20 — мобилизованные после 18 мая. Раньше учитывались только 80. Теперь — 100. И если можно забронировать, например, 50%, то раньше это было 40 человек, а теперь — 50. Если мобилизованные работники автоматически к общему количеству не причисляться, то работодатель должен обратиться в ТЦК и СП, чтобы обновить их данные. Также в перечне не учитывают работников, забронированных в другой компании», — говорится в сообщении.
Кто может подать заявку на бронирование:
• юридические лица или их филиалы;
• компания должна быть в Едином перечне критически важных (обеспечивающих армию, критическую инфраструктуру, экономику, медицину
• работники должны быть официально трудоустроены;
• в Реестре военнообязанных должно быть указано, что работник «исключен из военного учета» — то есть он работает в компании и не состоит на учете в ТЦК и СП.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине с 1 июня 2025 года начинает действовать обновленный порядок мобилизации, непосредственно касающийся внутренне перемещенных лиц. Согласно действующему законодательству и Порядку проведения мобилизации, призыв резервистов и военнообязанных осуществляется независимо от того, где лицо состоит на военном учете. То есть статус ВПЛ не освобождает человека от мобилизации.163
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