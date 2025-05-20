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Переселенцев тоже призовут: в Украине обновили правила мобилизации
В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, с 1 июня 2025 года начинает действовать обновленный порядок мобилизации, непосредственно касающийся внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Согласно действующему законодательству и Порядку проведения мобилизации, призыв резервистов и военнообязанных осуществляется независимо от того, где лицо состоит на военном учете. То есть статус ВПЛ не освобождает человека от мобилизации, пишет Veteran.com.ua.
Так, все внутренне перемещенные лица обязаны сообщать об изменении места жительства в соответствующее структурное подразделение по вопросам соцзащиты по новому месту жительства в течение 10 дней с момента прибытия. Если же ВПЛ решает вернуться к брошенному месту жительства, то оно должно предупредить об этом тот же орган не позднее чем за 3 дня до выезда.
В постановлении правительства прямо указано: даже если в результате переезда были потеряны документы, это не освобождает от обязанности явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Неприбытие туда расценивается как нарушение законодательства.
Согласно статье 21 Порядка, граждане, прибывшие с временно оккупированных территорий, имеют право встать на военный учет после регистрации как ВПЛ. После этого их данные передаются в районные или городские ТЦК и СП.
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Фото: mod.gov.ua/663
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