Переселенцев тоже призовут: в Украине обновили правила мобилизации

В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, с 1 июня 2025 года начинает действовать обновленный порядок мобилизации, непосредственно касающийся внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Согласно действующему законодательству и Порядку проведения мобилизации, призыв резервистов и военнообязанных осуществляется независимо от того, где лицо состоит на военном учете. То есть статус ВПЛ не освобождает человека от мобилизации, пишет Veteran.com.ua.

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Так, все внутренне перемещенные лица обязаны сообщать об изменении места жительства в соответствующее структурное подразделение по вопросам соцзащиты по новому месту жительства в течение 10 дней с момента прибытия. Если же ВПЛ решает вернуться к брошенному месту жительства, то оно должно предупредить об этом тот же орган не позднее чем за 3 дня до выезда.

В постановлении правительства прямо указано: даже если в результате переезда были потеряны документы, это не освобождает от обязанности явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК). Неприбытие туда расценивается как нарушение законодательства.

Согласно статье 21 Порядка, граждане, прибывшие с временно оккупированных территорий, имеют право встать на военный учет после регистрации как ВПЛ. После этого их данные передаются в районные или городские ТЦК и СП.

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Фото: mod.gov.ua/

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