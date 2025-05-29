Двукратная олимпийская чемпионка рассталась с женихом после 13 лет отношений (фото)

Легендарная норвежская биатлонистка, олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира (трижды — в лыжных гонках) 35-летняя Тириль Экхофф, у которой в 2022 году состоялась помолвка, объявила о расставании с женихом — бывшим лыжником Онундом Лидом Бюгландом — после 13 лет отношений, сообщает vg.no. До свадьбы дело так и не дошло.

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«Мы после 13 прекрасных лет вместе решили разойтись. Вместе мы пережили и взлеты, и падения, и много фантастических моментов, за которые я очень благодарна.

Хотя наши пути теперь расходятся, мы все равно имеем уважение и теплые чувства друг к другу. Никакой драмы, но иногда жизнь складывается не совсем так, как сначала ожидаешь", — подтвердила Тириль Экхофф факт расставания в интервью норвежскому телеканалу TV2, где сейчас работает экспертом.

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Напомним, что в отличие от возлюбленного, который лишь несколько раз выступал на Кубке мира по лыжным гонкам, Тириль Экхофф сделала блестящую карьеру в биатлоне. Помимо двух золотых олимпийских медалей, она также завоевала три «серебра» и три «бронзы» Игр. В коллекции норвежки — 15 наград чемпионатов мира (10 золотых, две серебряные и три бронзовые). Экхофф целых 88 раз поднималась на пьедестал почета в индивидуальных и командных гонках на этапах Кубка мира, отпраздновав 51 победу.

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