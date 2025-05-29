Узнают правду и начнут новый этап счастливой жизни: кому откроется неожиданная истина 29 мая

Мольфар Макс Гордеев сожалеет о том, что в свое время не располагал данными, как получить финансы от Вселенной.

В то же время индийские астрологи готовы поделиться подобной информацией, и предупреждают, чья жизнь скоро резко изменится к лучшему, пишет Styler со ссылкой на Hindustan Times.



Овен

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Овны должны принять новую реальность и новости, которые поначалу сложно принять. Это приведет вас к исцелению и принесет душевное облегчение.

Рак

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Раки завершат сложный этап и смогут отпустить то, что мешает. После этого они почувствуют легкость и начнется процесс исцеления.

Весы

Весов ждет важное послание. Это может быть разговор, знак или удачное наблюдение. Поможет интуиция принять верное решение.

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Козерог

Козероги проявят творческую сторону личности. Это ваше исцеление и удовольствие. Подходите к делам с холодным умом и тогда получите невероятную красоту.

Водолей

Водолеи на пороге перемен. Новая реальность поможет изменить взгляды на жизнь и придать целенаправленность вашим ежедневным ритмам. Иногда к делам нужно подходить спокойно.

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Кроме того, руническая колода карт Таро рассказала, как будет проходить война в ближайшие недели.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака имеют хорошие шансы улучшить материальное положение в ближайшие месяцы.

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