Самые распространенные ошибки при выращивании помидоров: не повторяйте их, иначе останетесь без урожая

Май и июнь — это время интенсивного роста помидоров. Растения быстро растут, выпускают новые листья и цветы, и садоводы с нетерпением ждут первых плодовых почек. К сожалению, многие люди совершают несколько ключевых ошибок в это время, из-за которых помидоры могут выглядеть красиво… но давать очень мало плодов. Узнайте, что вы можете делать неправильно и как это исправить, пишет Onet.

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Одна из самых распространенных ошибок — это неудаление боковых побегов, растущих из пазух листьев. Эти незаметные ответвления могут быстро развиться в сильные побеги, которые конкурируют с основным стеблем за свет и питательные вещества. Вместо того чтобы тратить энергию на развитие цветов и плодов, растение начинает «расти в листья». Эффект? Заросли зелени и никаких помидоров.

Удаление следует проводить регулярно, желательно утром, когда побеги твердые и их легко обломать пальцами.

Если ваши помидоры цветут, но цветы опадают, не завязывая плодов, им, вероятно, не хватает опыления. Вам лишь нужно ежедневно осторожно встряхивать соцветия или касаться их кисточкой или… пальцем. Это движение приведет к перемещению пыльцы внутри цветка и увеличит вероятность завязывания помидоров. Теплые, сухие дни идеально подходят для опыления — лучше всего делать это до полудня.

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Помидоры — это «прожорливые» растения, которым нужно много питательных веществ. Даже если вы регулярно поливаете и удобряете их, вы можете бессознательно терять самое важное — калий. Этот элемент отвечает за цветение, завязывание и созревание плодов. Без него на помидорах может развиться много цветов, которые… просто опадают.

Симптомы дефицита калия довольно характерны: края листьев начинают скручиваться, появляется коричневая окраска, а плоды — если они появляются — мелкие и невкусные. Стоит использовать удобрения, предназначенные для помидоров, которые имеют соответствующее соотношение азота и калия. В период плодоношения также можно использовать внекорневую подкормку калием.

Напомним, что в сезон помидоров стоит сделать собственное удобрение с помощью домашних средств, и овощи вас поблагодарят.

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