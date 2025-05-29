Не всегда идеально: известный музыкант удивил признанием

Популярный украинский певец и композитор Влад Дарвин, обратившийся к россиянам, поразил откровенными признаниями. С началом полномасштабного вторжения музыкант не прекращал творить, но признается, что в последнее время стал гораздо больше плакать. Известно, что его давний трек «Аманда, Линда и Роуз» неожиданно снова стал приобретать бешеную популярность, преодолев отметку в более чем полтора миллиарда просмотров в сети.

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— Я думаю, что за эти три с лишним года полномасштабного вторжения — да и вообще за почти четыре тысячи дней ужасной войны — украинцами уже пролит океан слез, — поделился Влад в проекте «Моя история» (Интер). — Я и сам себя часто сдерживаю, чтобы не заплакать публично… За эти три года я, наверное, плакал больше, чем за всю свою жизнь.

Влад уверен, что лучшие времена для Украины — впереди. Все годы большой войны он остается в Киеве вместе с женой и маленьким сыном.

— Жена хотела быть рядом со мной, — сказал музыкант. — Она уехала в Западную Украину, пробыла там четыре месяца и вернулась. Мы живем вместе. Многие мои друзья приняли другие решения — и, к сожалению, это сказалось на отношениях в их семьях… Мы с женой научились адаптироваться. Когда началось полномасштабное вторжение, сыну было всего восемь месяцев. Он не мог долго находиться в укрытии или метро без света и свежего воздуха. Мы искали компромиссы: у нас есть коридор, паркинг, крепкие стены. И, конечно, мы стараемся беречь друг друга.

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Дарвин признался, что в последние годы стал сильнее и рациональнее в использовании времени.

— В моей жизни почти нет места для кино, кафе или прогулок, — рассказал Влад. — Дружба с большинством друзей — на паузе. Осталась работа. И я стараюсь делать ее так, чтобы чувствовать: это не зря… Когда началось полномасштабное вторжение, я собрал себя к кучу. Я сказал себе: творчество — это мой инструмент, чтобы помогать людям.

Музыкант уже перевел свой хит «Аманда, Линда и Роуз» на многие языки — польский, финский, шведский, крымскотатарский, немецкий. Дарвин считает, что секрет песни в ощущении семьи.

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— Для меня эта песня — о семье, — говорит Дарвин. - О том, как хочется, чтобы наши семьи были целостными, чтобы в них было единство. Но, как в песне, так и в жизни — все не всегда идеально… Однако эта песня — маленький шанс поверить, что сказка возможна. Что даже в реальной жизни, полной потерь, может быть тепло, любовь, принятие. И это, пожалуй, главное.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что певица Alyosha поразила дуэтом с Владом Дарвином.

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