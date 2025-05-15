Экономика страны-оккупанта продолжает получать удары, которые ведут к падению ее доходов, что в основном связано с падением цен на нефть. В этот раз пострадала внешняя торговля россии, доходы которой заметно упали.

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Так, как сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы рф, в первом квартале 2025 года экспорт товаров из россии сократился на 6,8% по отношению к аналогичному периоду 2024-го. Всего поступления от экспорта составили 94,9 млрд долл.

Главная причина падения — более дешевая нефть. Согласно данным Минэкономразвития рф, в 2024 году цена сорта Urals росла с 64,1 до 70,3 долл., тогда как в 2025 году — наоборот, снижалась с 67,7 до 59 долл. за баррель. Из-за этого экспорт минеральной продукции, составляющей более половины российского экспорта, упал на 14,1%, до 55,4 млрд долл.

Существенно сократилась также продажа продовольствия и сельхозсырья — на 14%, до 9 млрд долл. Другие направления, напротив, показали рост: экспорт металлов — на 2,9% (14,2 млрд долл.), химической продукции — на 23,4% (7,5 млрд долл.), машин и оборудования — на 31,6% (5,4 млрд долл.), древесины и бумаги — на 14,4% (2,6 млрд долл.). Но компенсировать провал в энергетическом секторе они не смогли.

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Падение зафиксировано по всем географическим направлениям. В страны Азии россия экспортировала на 5,4% меньше — 72,2 млрд долл. В частности, Китай сократил закупки нефти на 14,7% - до 24,3 млн тонн. Поставки в Европу уменьшились на 9,4%, до 14,5 млрд долл.

В апреле ситуация ухудшилась еще больше: средняя цена российской нефти марки Urals опустилась до 54,8 долл. за баррель, из-за чего правительство рф снизило прогноз доходов от нефти и газа на 2,6 трлн руб.

Но несмотря на это российская экономика продолжает оставаться стабильной, к примеру курс рубля к доллару заметно усилился и вырос со 102 до 85 рублей, а импорт почти в 1,5 раза ниже экспорта — 63,1 млрд дол.

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Вместе с тем, как ранее писали «ФАКТЫ», у США остается ряд неиспользованных механизмов для ухудшения экономической ситуации в рф.

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