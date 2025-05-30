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У оккупантов новое «вундерваффе» против украинских дронов: что враг приготовил для защиты и поможет ли ему это
Каждую ночь территорию россии атакуют сотни беспилотников. Чтобы бороться с ними, оккупанты создают новые средства защиты. Одним из них должен стать пулемет производства 1970-х годов.
Как пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, речь идет о 4-ствольном пулемете ГШГ-7,62. Данный пулемет калибра 7,62 мм был разработан Конструкторским бюро приборостроения МОП и принят на вооружение в 1979 году.
Сам пулемет был создан для вооружения вертолетов и применяется на некоторых из них до сих пор, например, на корабельном Ка-29. Пулемет довольно компактен, имеет длину в 80 см и вес около 19 кг, при этом обладает высокой скорострельностью от 3500 до 6000 выстрелов в минуту. Правда дальность стрельбы довольно невелика — около 1000 метров, но главное — пулемет имеет слабый патрон.
Как результат, по словам Александра Коваленко, у ГШГ-7,62 есть два серьезных минуса:
1) слабый патрон калибром в 7,62 мм, чего может не хватить для вывода из строя БПЛА;
2) отсутствует система стабилизации отдачи, что особенно актуально для пулемета весом менее 20 кг и скорострельностью минимум в 3500 выстрелов в минуту.
Применение ГШГ-7,62 эксперт объясняет острой нехваткой скорострельных средств в мобильных огневых группах, из-за чего их вооружение имеет пестрый характер. Куда лучшим вариантом применения Александр Коваленко называет крупнокалиберные пулеметы калибром 12,7 мм вроде ДШК, НСВ-12,7 или 6П50 «Корд».
«К слову сказать, в россии для борьбы с fpv-дронами так же пытаются создать для ГШГ-7,62 и ЯКБ-12,7 специальный патрон 12 калибра. В качестве СУО планируется применять комплекс „Арена-М“. Не знаю, как далеко зайдут оккупанты в этом проекте, но оптимизация патрона 12 калибра под ГШГ-7,62 или ЯКБ-12,7, а также создание нормально работающей системы фиксации и отстрела fpv-дронов, это очень интересное решение. Но с учётом того, что у россии всегда с этим, созданием нормальных БМ, были проблемы, вряд ли они смогут это реализовать в течение ближайших 2−3 лет. Тем не менее задумка абсолютно не лишена базового смысла», — рассуждает эксперт, говоря о наличии у оккупантов интересных идей, но отсутствии возможностей их реализации.
Вместе с тем россияне разрабатывают новые виды дронов, которые тестируют в ходе своих атак, главным образом по Одессе.139
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