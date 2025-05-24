Оккупанты испытали свой новый дрон: полигоном стала Одесса

В то время как ВСУ наносят точечные удары по военным и военно-промышленным объектам в рф, агрессор продолжает атаковать мирные города. Причем для этого он использует новые, неизвестные ранее беспилотники.

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Как сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, утром 23 мая в ходе налета на Одессу среди уже привычных дронов-камикадзе Shahed-136 были применены около 8 дронов-камикадзе ранее неизвестного типа. Таким образом Одесса могла стать полигоном для испытаний нового типа вражеского беспилотника.

Как отмечает эксперт, оккупанты применили ударный дрон, ранее не фиксировавшийся нашими силами ПВО. Он отличался по своей аэродинамической схеме, присущей Shahed-136 — «летающее крыло», и визуально, напоминал ББ «Ланцет», но по размерам больше. С учетом имеющихся контуров, можно предположить, что это была увеличенная в размерах и более мощная версия ББ «Скальпель» или «Ланцет-3».

«Применение же этих средств поражения в группе со стандартными Shahed-136, да еще и в дневное время суток, может говорить о том, что РОВ приступили к испытаниям, в максимально сложных условиях, очередного своего изделия. Точное название ему мы пока не знаем, но до Одессы и вглубь области он долетает. При этом имел возможность входа в наше воздушное пространство на высоте 200 метров», — подчеркивает эксперт.

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По мнению Александра Коваленко, похоже, что Одесса и область продолжают оставаться для российских оккупационных войск полигоном в вопросах испытаний как новых средств поражения, так и тактики их применений.

Данный дрон станет не первой разработкой россиян в последнее время. Так, оккупанты начали массово применять дроны с элементами искусственного интеллекта.

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