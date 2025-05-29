Не дрон и не ракета: в Киеве обвалился балкон с американским режиссером

В Киеве обрушился балкон в одном из домов на Подоле. В результате чего пострадал американский режиссер Крис Уолтерс, приехавший в Украину снимать реалии войны. Мужчина получил синяки и ушибы.

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Об этом режиссер сообщил в социальной сети.

Сообщается, что в одном из зданий на Подоле обрушился балкон второго этажа прямо в тот момент, когда на нем находился гражданин США.

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В видео Крис Уолтерс на украинском языке рассказал об инциденте и отметил, что планирует провести расследование, чтобы понять причины.

«В субботу мой балкон обвалился и я упал на землю вместе с бетоном. Особенно сейчас, в это военное время, все мы, жители столицы, должны знать, что здание, в котором мы живем, является безопасным сооружением. Обеспечение этого является основополагающим для ответственного и безопасного европейского общества. Управляющая компания, обслуживающая жилой фонд Подольского района, отвечает за содержание этого здания. Я хочу провести расследование, чтобы определить, что стало причиной неудачной работы, и чтобы подобные аварии больше никогда не повторялись в Киеве», — сказал режиссер.

При этом Уолтерс отметил, что причиной этого несчастного случая стали не дроны и ракеты, которыми россияне постоянно атакуют Украину, а обычная безответственность.

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На инцидент отреагировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

Ткаченко отметил, что взял дело под личный контроль и поручил главе Подольской районной госадминистрации Владимиру Наконечному постоянно держать связь с пострадавшим.

В частности, по словам чиновника, в этом доме будет проведена инспекция всех фасадов на предмет аварийности.

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Раньше мы писали об ужасном случае в Одессе, где во время демонтажа на рабочих упала стена дома.

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