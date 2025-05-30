Троллейбусное депо в Харькове разрушено в результате массового удара дронов врага (фото)

Во время очередной ракетно-дроновой атаки с воздуха, длившейся с 22:50 29 мая и в ночь на 30 мая, российские захватчики применили 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов, а также две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

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В Воздушных силах ВСУ сообщили, что по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 56 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны.

Основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Одесщина и Донетчина.

«Сегодня Харьков подвергся очередной атаке: враг выпустил 8 „Шахедов“ по одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание наши троллейбусы», — сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Также повреждения получили более тридцати многоквартирных домов. Двум людям понадобилась медицинская помощь.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что острую реакцию на стресс испытали 61-летняя и 84-летняя женщины.

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По троллейбусному депо ударили 8 "Шахедов". Фото со странички Игоря Терехова

Игорь Терехов добавил, что большинство транспорта было заранее рассредоточено по городу. В депо, где ремонтировали троллейбусы, один из них был уничтожен, еще 18 получили различные степени повреждений.

В Харькове вражеские дроны уничтожили троллейбус и 18 повредили Фото со страницы Игоря Терехова

Впрочем, городская транспортная система продолжает работать. По словам мэра Харькова, горожане по-прежнему пользуются бесплатным транспортом.

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В ГСЧС добавили, что по областному центру и Харьковщине россияне били и дронами-камикадзе, и баллистикой:

В Слободском районе города Харькова в результате обстрела произошел пожар на территории коммунального транспортного предприятия. Горело здание и троллейбус на площади 100 м кв. Повреждены 38 транспортных средств предприятия и рядом находятся жилые дома. Пострадали 3 женщины.

В с. Васильев Хутор Чугуевского района в результате попадания ракеты и беспилотников повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника. Пострадали 8 человек, из них 2 детей. На территории фермы погибли 5 коров.

В с. Явирское Изюмского района в результате попадания беспилотников повреждено здание фермы. Пострадавших нет.

В Изюме в результате попадания БпЛА произошел пожар в складском здании на площади 400 м кв. Пострадавших нет.

Ранее местные власти региона сообщали об атаке на Харьковщину КАБами — в одном из населенных пунктов области погиб мужчина, несколько пожилых женщин получили ранения.

Фото со страницы Игоря Терехова

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