Очередная тревожная ночь: оккупанты снова нанесли удар по мирным городам Украины

Ночь на 27 мая снова была тревожной в Украине. По информации командования Воздушных сил, противник атаковал Украину 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

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Украинская ПВО обезвредила 43 вражеских БпЛА, 35 сбиты огневыми средствами поражения, 8 локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание дронов в 9 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 3 локациях.

В частности, в Днепропетровской области работали силы ПВО. Сбили над областью 5 беспилотников, сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки в Самаровском районе ранен мужчина. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

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В Синельниковском районе из-за ударов дронами разных типов изуродованы сельскохозяйственное предприятие, частный дом и авто. Также в этом районе пострадал 54-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

По словам Лысака, в Никопольщине агрессор применял FPV, артиллерию, сбрасывал боеприпасы с беспилотника. Страдали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждена машина скорой помощи и легковой автомобиль.

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За сутки оккупанты нанесли 306 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 15 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, сообщил руководитель Запорожской области Иван Федоров.

В Херсонской области из-за российской агрессии 8 человек получили ранения, из них — 2 ребенка, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин.



Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 4 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопровод, сотовую башню и частные автомобили.

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Всю ночь взрывы раздавались в Сумах и области. В результате атаки на Сумы повреждены здание промышленного предприятия, жилые дома, автомобили, газовая сеть и дорожный покрытие.

По информации начальника Сумской ОВА Олега Григорова, под контролем россии находятся несколько пограничных сел — Новенькое, Басовка, Веселовка, Журавка.

Жители этих сел давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет. Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой буферной зоны.

Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки, а также в окрестностях Локни.

В Генштабе эту информацию пока не озвучивали.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 141 боевое столкновение. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 52 авиационных удара, применив девять ракет и 79 управляемых авиационных бомб, 1158 ударов дронами-камикадзе, совершил 3155 артиллерийских обстрелов.

Горячее было на Покровском направлении, где агрессор совершил 53 штурмовых и наступательных действия.

По данным военных аналитиков, сейчас оккупанты формируют условия для наступления на Константиновку.

Напомним, три дня подряд россияне атаковали Украину с воздуха ракетами разных типов и дронами. Накануне по Украине было использовано 364 средства воздушного нападения, в том числе рекордное количество БПЛА.

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