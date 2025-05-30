Деньги вместо «пакета малыша»: как выплата повлияет на назначение субсидии

В этом году молодые родители могут получать натуральную помощь «пакет малыша» или денежную компенсацию в размере трех прожиточных минимумов для детей в возрасте до 6 лет (7 689 грн).

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Как уточняют в Пенсионном фонде Украины, эта помощь одноразовая.

Она не учитывается в среднемесячном совокупном доходе домохозяйства, который влияет на назначение всех видов государственной социальной помощи, в том числе и субсидий.

Ранее в Минсоцполитики сообщали о разработке проекта закона о введении единовременных выплат для украинских матерей. В частности, предлагается оказывать дородовую поддержку беременным женщинам (в размере 100% заработной платы застрахованным и 7000 грн. незастрахованным); единовременную выплату в размере 50 000 грн всем женщинам, родившим ребенка (сейчас это 41 280 гривен); предоставлять одному из родителей ребенка (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, фактически осуществляющему уход за ребенком) пособие по уходу в размере, размер которого определит Кабинетом Министров Украины после принятия проекта акта.

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Фото Pixabay

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