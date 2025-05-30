Тельцам — «Дама Мечей» и важная встреча, Львам — «Десятка Кубков» и риск потери: Таро-прогноз на 31 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 26 мая по 1 июня, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 31 мая 2025 года. Карты Таро раскрывают неожиданные повороты судьбы для каждого знака Зодиака. Энергии дня будут особенно заметны для Тельцов и Раков, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — Колесо Фортуны

Сегодня Козерогам откроются новые возможности, особенно в бизнесе и творчестве. Это поворотный момент, когда все может измениться к лучшему. Не бойтесь рисковать и довериться интуиции. Переговоры будут продуктивными, если проявите настойчивость. Удача будет на вашей стороне!

Водолей — Императрица

Водолеи почувствуют прилив вдохновения. День благоприятен для творчества и ухода за собой. Однако будьте осторожны в общении — эмоциональные колебания могут привести к недопониманиям. Хороший день для заботы о здоровье. Возможны приятные известия.

Рыбы — Тройка Мечей

Рыбы переживут волнующий день в любовной сфере. Одиноким предстоит неожиданная встреча, а парам — углубление отношений. Карта предупреждает о возможных эмоциональных переживаниях — не спешите с выводами и поговорите с партнером.

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Овен — Дворец Мечей

Сегодня Овны могут почувствовать сопротивление внешних обстоятельств. Важно сохранять внутренний баланс и не позволять эмоциям управлять решениями. Вечер идеально подойдет для отдыха и восстановления сил.

Телец — Дама Мечей

Тельцам стоит проявить ясность ума, чтобы разобраться в запутанных ситуациях. День благоприятен для откровенных разговоров и перемен в личной жизни. Есть вероятность встретить человека, который сыграет важную роль в жизни. Честность и открытость принесут успех.

Близнецы — Дама Денариев

Сегодня Близнецам стоит больше внимания уделить своему состоянию и избегать перегрузок. Это хороший день для финансовых дел и планирования бюджета. Вечер рекомендуется провести в спокойной обстановке с семьей.

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Рак — Тройка Денариев

Раки должны оставить прошлое позади и сосредоточиться на профессиональном росте. Идеи будут услышаны, если проявите инициативу. Внимание к близким поможет наладить отношения.

Лев — Десятка Кубков

Сегодня Львам стоит быть внимательными к мелочам, чтобы не потерять важные вещи. В отношениях проявите терпение, а вечером расслабьтесь и наслаждайтесь гармонией.

Дева — Туз Кубков

Девам предстоит эмоционально насыщенный день. Критика может быть полезной, если воспринимать ее как совет. Вечер — время для душевных разговоров и признаний.

Весы — Король Жезлов

Весам откроются новые возможности, будь то идеи, проекты или знакомства. День благоприятен для обучения, путешествий и расширения горизонтов. Возможны внезапные перемены в личной жизни.

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Скорпион — Двойка Жезлов

Скорпионам сегодня будет трудно удержать эмоции под контролем. Избегайте импульсивных решений и сосредоточьтесь на внутреннем балансе. Вечер подойдет для анализа целей.

Стрелец — Башня

День принесет Стрельцам серьезные перемены, к которым они будут готовы. Это шанс освободиться от старого и начать новое. Главное — сохраняйте самообладание и не бойтесь принимать сложные решения.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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