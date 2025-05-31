Отмоет все — от кухни до ванной: рецепт «универсального очистителя» от блогерши Елены

Блогерша Елена, посоветовавшая хозяйкам, как успешно очистить от грязи чугунную ванну, предложила своим подписчикам рецепт эффективного очистителя для дома на основе уксуса.

ВІДЕО ДНЯ

По ее словам это средство универсально, он подходит как для кухни, так и для ванной комнаты.

Средство готовится на основе уксуса и зубной пасты. К 150 мл уксуса добавить половину столовой ложки зубной пасты и две столовые ложки соли. Перемешать до однородности.

Блогерша утверждает, что этим средством можно мыть раковину, смеситель, ванну, зеркала, душевую кабину, унитаз.

РЕКЛАМА

Оно чистит известковый налет, возвращает блеск сантехнике, убирает неприятные запахи.

«Если вам нужна очищающая мощная паста, то это точно она. Отмывает и очищает все, от посуды до унитаза» , — утверждает блогер.

Она также поделилась еще одним подобным рецептом.

РЕКЛАМА

Для него нужно смешать пищевую соду, соль, зубную пасту и моющее средство для посуды. Нанести на грязную поверхность и оставить на время. А затем потереть губкой или щеткой. Поверхности и сантехника будут чистыми и свежими.

Напомним, еще одна признанная эксперт по чистоте Марина поделилась своим «чудо-средством», которое помогает ей держать сантехнику всегда чистой и блестящей.

108

Читайте нас в Facebook