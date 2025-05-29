Сделайте так, и чугунная ванна будет как новая: никакой грязи, ржавчины или налета

Блогерша Елена Матвеева, которая поделилась лайфаком, как почистить столешницу и раковину из натурального или искусственного камня, а также рассказала, что нужно, чтобы отмыть унитаз без химии, показала, как она очищает чугунную ванну, на которой есть желтые пятна.

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Для этого понадобится обычная соль и перекись водорода.

Смешать 200 мл перекиси водорода и 20 г соли (приблизительно столовая ложка). С помощью губки нанести смесь на ванну и оставить на 15 минут. Затем все смыть водой.

Практически все пятна исчезнут, даже если ванна уже далеко не новая.

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По словам блогерши, такой способ подойдет и для стальных ванн. А вот акриловые ванны так чистить нельзя — они нуждаются в деликатной чистке.

Для акриловой сантехники подойдет смесь из горчичного порошка, обыкновенной пищевой соды и воды.

Ингредиенты нужно брать в равных пропорциях. Нанести на грязные места и оставить в час. А потом смыть водой.

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Ранее Елена Матвеева рассказала, как привести в порядок стеклянные крышки от кастрюль и сковородок, чтобы после мытья на них не было пятен, разводов и грязных кромок.

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