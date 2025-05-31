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- 31.05 18:53 «Безнадежной» посуды не бывает: эксперт Марина рассказала, как отмыть самую грязную кастрюлю
«Безнадежной» посуды не бывает: эксперт Марина рассказала, как отмыть самую грязную кастрюлю
С приходом лета многие хозяйки обновляют тюль на окнах, а также, вероятно, «разгребают» завалы вещей, которые не было времени отмыть раньше.
Иногда среди таких вещей можно увидеть и грязную посуду после походов и поездок на дачу.
Конечно, первой реакцией хозяйки бывает желание выбросить такую посуду, но только не по мнению блогерши Марины.
Опытная эксперт по уборке назвала три действенных способа «спасения» наиболее грязной кастрюли.
Способ первый. Кипяток + кальцинированная сода + капля геля. Залить в кастрюлю, подождать 30 минут, смыть и получить чистую посуду.
Способ второй. Сода + перекись + фольга. Нанести на посуду, положить фольгу, подождать реакцию. Старый нагар сдается почти сразу, утверждает Марина.
Способ третий. Горчичный порошок + уксус — чудесно для чугуна. Кастрюля как новая.
Наиболее действенный способ. В нем задействована каустическая сода, поэтому желательно иметь резиновые перчатки.
«Каустическая сода — средство не для слабонервных. Я однажды купила ведерко в „Эпицентре“, и оно до сих пор в работе — для „безнадежных“ случаев» , — комментирует эксперт.
Сначала нужно надеть перчатки и поставить кастрюлю с грязным дном в другую емкость (старый таз).
К двум столовым ложкам каустической соды добавить каплю геля. Залить в кастрюлю горячую воду — смесь «закипает» без плиты.
После этого приготовленную смесь нужно нанести на дно грязной кастрюли. Подождать 15 минут и пройтись по грязному дну щеткой.
Обычно вся грязь сходит. Но в случае необходимости, процедуру можно повторить.
При этом Марина предупреждает, что кальцинированную соду нужно хранить в недоступном месте.
Напомним, что другая блогерша, Елена, рекомендовала собственное средство на основе уксуса, которое может эффективно очистить любую вещь — оно подходит как для кухни, так и для ванной комнаты.292
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