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Оливковое масло имеет горький вкус: эксперты объяснили, нормально ли это
Оливковое масло ценится не только за свои полезные свойства, но и характерный вкус. Однако иногда после открытия бутылки у нас возникают сомнения — являются ли горечь и першение в горле хорошим признаком? А может, они свидетельствуют о плохом качестве продукта?
Вкус хорошего оливкового масла может вас удивить — он должен быть выразительным, иногда немного пряным и горьким. Не все ценят сложный и характерный вкус этого продукта, но следует помнить, что именно эти признаки свидетельствуют о свежести и высоком качестве оливкового масла. Горечь и першение в горле — признак высокого содержания природных антиоксидантов — полифенолов. Чем выше их концентрация, тем интенсивнее и острее вкус масла, пишет издание Kobieta.
Горький вкус оливкового масла является результатом прессования оливок, которые еще не полностью созрели. Чем раньше собирают плоды, тем больше ценных полифенолов они содержат, которые скрывают целый ряд полезных для здоровья свойств. По мере созревания оливок содержание этих соединений уменьшается, что делает масло более мягким на вкус, но в то же время менее ценным.
Но не каждое горькое масло имеет одинаковый состав. Также помним, что если покупаемый продукт имеет мягкий вкус и почти сладковатый, это может свидетельствовать о том, что он является смесью различных растительных масел, а не настоящим оливковым маслом.
Кроме мононенасыщенных жирных кислот, оливковое масло содержит небольшое количество насыщенных жиров и ценных омега-3 и омега-6 кислот, которые обладают противовоспалительным действием. Наличие витаминов E и K и сильных антиоксидантов помогает защитить клетки от оксидативного стресса и, как следствие, может снизить риск развития рака.
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