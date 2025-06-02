Надо смириться: как «коалиция желающих» готовится к прекращению помощи Украине от США

Британские и французские чиновники, разрабатывающие планы относительно миротворческих сил в Украине, обсудили необходимость «смириться» с тем, что Дональд Трамп откажется помогать. Чиновники договорились перенести акцент с развертывания европейских войск для поддержки любого перемирия на поддержку долгосрочной обороны Киева от российского вторжения без американской помощи. Сейчас существует реальная озабоченность, что президент США выполнит свою угрозу отказаться от роли посредника, не сумев усадить путина за стол переговоров.

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«Будем реалистами и признаем, что США никогда не присоединятся, — сказал западный чиновник газете The Telegraph, описывая настроения на встрече в Гааге. — В основном говорилось о том, как поддержать необходимую помощь Украине, если предположить, что США будут продолжать предоставлять лишь некоторые конкретные ресурсы, такие как разведданные. Мы также договорились о необходимости усилить экономическое давление на россию».

Встреча в столице Нидерландов, в которой приняли участие политические руководители министерств иностранных дел, ознаменовала резкое изменение ролей в «коалиции желающих». Последняя создана Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном для поддержки возможного перемирия.

Они продвигали предложение о «коалиции желающих», согласно которому европейские союзники использовали бы своих солдат для содействия выполнению любого мирного соглашения. Свыше 30 стран выразили свою поддержку, хотя лишь несколько из них публично предложили отправить войска в Украину.

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Главным вопросом было то, готов ли Вашингтон предоставить то, что британские политики называют «гарантией безопасности» или «поддержкой» для этих сил. Европейские страны также договорились пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге. Его участие ранее было под вопросом после того, как Трамп выразил открытую оппозицию ко вступлению Украины в западный военный альянс.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Конгресс США дает Трампу значительные рычаги влияния на путина.

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