Вместо того чтобы вести переговоры о мире с президентом Дональдом Трампом, путин усиливает свои атаки против невинных украинских гражданских лиц. Очевидно, что путин не хочет мира, его нужно заставить прекратить войну. Для этого Трампу требуются большие рычаги воздействия. Конгресс может предоставить их ему, приняв Закон о санкциях против россии, двухпартийную инициативу, возглавляемую сенаторами Линдси Грэмом (республиканец от Южной Каролины) и Томом Коттоном (республиканец от Арканзаса).

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Законопроект, у которого 82 соавтора в Сенате, будет предусматривать введение «разрушительных» санкций против рф. Сейчас россия страдает от двузначной инфляции, стремительного роста процентных ставок и катастрофической нехватки рабочей силы. Единственное, что удерживает экономику страны от краха, это доходы от экспорта нефти и газа.

Этот закон перекроет важнейший источник наличных средств для кремля, запретив энергетические операции с российскими банками, на которые наложены санкции, и наложив 500-процентный вторичный тариф на любую страну, покупающую уран, нефть, природный газ, нефтепродукты или нефтехимические продукты российского происхождения. Это даст Трампу возможность эффективно вытеснить российские энергоносители с мирового рынка, что разрушит российскую экономику и лишит путина средств для продолжения агрессии против Украины, пишет Washington Post.

Подписание законопроекта не означает, что Трамп должен немедленно ввести санкции. Они вступают в силу только после того, как президент официально признает, что путин совершает действия, подлежащие санкциям, как описано в законопроекте. К примеру, «отказ от переговоров о мирном соглашении с Украиной».

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Даже если Трамп не готов принять такое решение, есть другой вариант: он не обязан подписывать законопроект сразу после его одобрения Конгрессом. После того, как документ направляется президенту, у него есть 10 дней, чтобы подписать его или наложить вето. Но ничто не обязывает Конгресс посылать президенту законопроект, который он принял.

Принятие законопроекта сделает выбор путина очевидным: согласиться на мир или подвергнуться самым разрушительным санкциям, которые когда-либо накладывались Соединенными Штатами, — санкциям, которые приведут к падению его и без того слабой экономики. Это также создаст стимул для Китая, Индии и других стран, которые будут подпадать под вторичные тарифы, давить на путина, чтобы он согласился на мир.

Действительно, Конгресс мог бы предоставить Трампу еще большее влияние, добавив в законодательство о санкциях положения, которое позволило бы продажу американских вооружений Украине посредством прямых займов в рамках программы финансирования иностранных вооруженных сил, подобных тем, которые США оказывают союзникам и партнерам по всему миру. Такие ссуды ничего не будут стоить налогоплательщикам. Конгресс также мог бы создать орган, позволяющий Украине использовать замороженные российские активы для покупки американского оружия.

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Сочетание санкций и оружия — это именно то, что Трамп обещал сделать, если путин не согласятся на мир.

Напомним, на днях американский президент в очередной раз выразил разочарование действиями путина, но санкции так и не ввел.

Тем временем кремль выдвинул жесткие условия для подписания мирного соглашения с Украиной.

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