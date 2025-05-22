В США не отказались от роли посредника в Украине: что об этом известно

Александр Стубб убежден, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании военных действий россии против Украины.

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«Посредников стало больше: ранее только США выступали в этой роли, теперь и Европа принимает участие, — заявил Стубб. - Ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном мире».

Президент Финляндии отметил, что переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане.

Напомним, что накануне Александр Стубб после продолжительного разговора со своим американским коллегой утверждал, что у Трампа заканчивается терпение в отношении путина.

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