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Мир
13:32 — 22 мая 2025
В США не отказались от роли посредника в Украине: что об этом известно
Александр Стубб убежден, что Соединенные Штаты не отказались от своей роли посредника в урегулировании военных действий россии против Украины.
«Посредников стало больше: ранее только США выступали в этой роли, теперь и Европа принимает участие, — заявил Стубб. - Ситуация складывается удачно, поскольку Европа надеется присоединиться к обсуждениям о прекращении огня в Украине и возможном мире».
Президент Финляндии отметил, что переговоры на техническом уровне, вероятно, продолжатся в Ватикане.
Напомним, что накануне Александр Стубб после продолжительного разговора со своим американским коллегой утверждал, что у Трампа заканчивается терпение в отношении путина.97
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