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«Пришло время наказать путина — он противится миру», — американский сенатор
Сенатор-республиканец США Линдси Грэм выразил уверенность, что Конгресс США примет жесткие санкции против россии и Китая.
«Сейчас пришло время положить конец этой войне, и пришло время Китаю заплатить цену за поддержку путина, — цитирует Грэма n-tv. - Президент США Дональд Трамп был прав, предложив российскому президенту путину сесть за стол переговоров».
По мнению сенатора, пришло время наказать путина, потому что он сопротивляется миру.
«Я уверен, что Сенат примет пакет санкций и что Трамп не будет препятствовать его внедрению», — подчеркнул сенатор.
Сейчас, по словам сенатора Грэма, законопроект имеет поддержку 82 сенаторов США. Пакет санкций предоставляет рычаг, чтобы заставить путина сесть за стол переговоров.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп снова выразил разочарование путиным, но санкции не вводит.201
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