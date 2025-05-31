Трамп еще может остановить путина, но только если будет действовать немедленно: о чем идет речь

Дональд Трамп предупредил россию, что она «играет с огнем», продолжая военную операцию против Украины. Это все очень хорошо, но его угроза не будет иметь никакого значения, если Белый дом не станет занимать более решительную позицию в отношениях с кремлем. Одной из самых плохих черт участия Трампа в украинском конфликте является его неспособность придерживаться последовательной линии относительно путина. Вот он хвалит российского диктатора как «умного» парня, с которым можно иметь дело. А в следующую минуту он ругает его за то, что тот «абсолютно безумен», пишет The Telegraph.

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Постоянные колебания в подходе Трампа к российской агрессии являются частью его нетрадиционных усилий, направленных на прекращение военных действий в Украине. Несмотря на разработку проекта мирного соглашения, Трамп и его советники по вопросам национальной безопасности, кажется, наконец-то поняли, что путин на самом деле не заинтересован в поиске мирного разрешения войны. Всё указывает на то, что несистематическое участие путина в мирных усилиях Трампа является не более чем откровенной попыткой выиграть время, чтобы его войска могли добиться ощутимых успехов на поле боя.

москва, вместо того чтобы серьезно рассматривать возможность заключения перемирия, активизировала свои военные действия.

Трамп был вынужден признать, что, несмотря на попытки его администрации добиться перемирия, россияне не проявляют реального интереса к заключению соглашения. Несмотря на публичные заверения Трампа, что его последний двухчасовой телефонный звонок путину прошел «отлично» и что «был достигнут определенный прогресс» в прекращении военных действий, информация, предоставленная американскими чиновниками своим европейским коллегам, свидетельствует о другом. Они сообщили, что путин не заинтересован в прекращении войны, поскольку считает, что побеждает.

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Осознание Трампом того, что путин просто «играет с ним», заставило его стать более несдержанным в своем отношении к российскому лидеру, называя его «совершенно сумасшедшим». Президент США предупредил, что единственной причиной, по которой кремль избежал «очень плохих вещей», было его личное вмешательство.

Даже для такого патологического нарцисса, как Трамп, теперь должно быть абсолютно очевидно, что его вклад в украинский кризис значительно ухудшил ситуацию, а не улучшил ее. Недавние успехи россии на поле боя являются прямым следствием колебаний Трампа. Они способствовали распространению в москве убеждений, что у Запада нет воли защищать интересы Украины.

Однако если бы Дональд Трамп занял более конфронтационную позицию относительно путина, ситуация могла бы быстро измениться. Ранее президент США угрожал ввести вторичные санкции, направленные на прекращение деятельности москвы на черном рынке нефти, который помогает ей финансировать военные действия.

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Учитывая, что российская экономика страдает вследствие падения доходов от нефти, Трамп может нанести серьезный ущерб военным усилиям рф, если выполнит свою угрозу продлить режим санкций Запада против москвы.

И еще не поздно Вашингтону согласится предоставить Украине оборудование, которое ей крайне необходимо. Имея дальнобойные ракеты и системы противовоздушной обороны, Киев мог бы бороться с москвой, одновременно посылая путину четкий сигнал о том, что США не потерпят использования какого-либо ядерного оружия.

путин, возможно, перехитрил Трампа в его попытках прекратить войну, но президент США все еще располагает средствами, чтобы гарантировать, что российский деспот не сможет выиграть войну, считают авторы статьи.

Ранее известный украинский политолог Владимир Фесенко прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа и спецпосланника США по Украине Кита Келлога и рассказал, стоит ли ожидать от Белого дома «адских санкций» против россии.

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