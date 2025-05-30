«Это займет примерно полторы-две недели»: Трамп снова выразил разочарование путиным, но санкции не вводит

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро узнает, серьезно ли настроен президент путин относительно прекращения войны в Украине. Он добавил, что если москва будет медлить, Вашингтон «отреагирует несколько иначе», пишет The Kyiv Independent. Однако Трамп отказался уточнить, какие действия он может предпринять для наказания россии, подчеркнув, что его новый жесткий язык по отношению к москве должен говорить сам за себя. В то же время он выразил обеспокоенность тем, что потенциальные новые санкции против рф могут поставить под угрозу мирное соглашение.

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«Мы узнаем очень скоро. Это займет примерно две недели или полторы недели, — сказал Трамп журналистам во время брифинга. — Кажется, они хотят что-то сделать. Но пока документ не будет подписан, я не могу вам сказать… Я очень разочарован тем, что произошло несколько ночей назад. Что люди были убиты посреди того, что вы назвали бы переговорами».

Трамп заявил журналистам, что его специальный посланник Стив Виткофф сейчас ведет переговоры с российской стороной и «выполняет феноменальную работу». Президент США отметил, что не одобряет недавние ракетные атаки россии на украинские города во время текущих дипломатических усилий.

«Это не хорошо. Мы этого не позволим», — сказал он.

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Также Трамп пообещал изменить курс, если решит, что владимир путин не серьезно настроен на достижение мира в Украине.

В последние дни Трамп все больше разочарован состоянием войны, которую он когда-то обещал завершить в течение 24 часов после вступления в должность.

К слову, двухнедельный срок Трамп и ранее часто использовал во время своего президентства, когда его спрашивали о незавершенных делах или действиях, которые он мог бы предпринять.

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Также во время брифинга Трамп достаточно осторожно высказался по поводу введения новых санкций против москвы на фоне текущих переговоров.

«Я думаю, что я близок к заключению соглашения, я не хочу испортить его этим», — сказал он.

Напомним, Киев уже передал США условия мира и ждет ответа москвы.

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