россия может напасть на НАТО в течение ближайших четырех лет: мрачные прогнозы Германии

Члены западного альянса НАТО должны готовиться к возможному нападению россии в течение ближайших четырех лет. Так считает генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер. Он добавил, что рф производит сотни танков в год, многие из которых могут быть использованы для нападения на страны Балтии, входящие в НАТО, до 2029 года или даже раньше, пишет ВВС. Напомним, «ФАКТЫ» писали, что глава внешней разведки Украины назвал срок, который нужен рф для нового нападения.

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Генерал Бройер заявил, что НАТО сталкивается с «очень серьезной угрозой» со стороны россии, которой он никогда не видел за 40 лет службы. По его словам, на данный момент россия значительно наращивает свои вооруженные силы, производя примерно 1500 основных боевых танков ежегодно.

«Не все танки отправляются на войну в Украину, но они также поступают в запасы и в новые военные структуры, которые всегда направлены против Запада, — сказал он. — россия также изготовила четыре миллиона снарядов и 152-мм артиллерийских боеприпасов в 2024 году, и не все они также отправляются в Украину. Есть намерение и происходит накопление запасов для возможного будущего нападения на страны Балтии, которые являются членами НАТО. Это то, что оценивают аналитики — в 2029 году. Поэтому мы должны быть готовы к 2029 году… Но мы должны быть готовы к бою уже сегодня».

Генерал Бройер выделил так называемый Сувалкский коридор, территорию, граничащую с Литвой, Польшей, россией и беларусью, как одну из наиболее уязвимых.

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Он отметил, что взгляд россии на войну в Украине отличается от взгляда Запада, где москва рассматривает войну скорее как продолжение более масштабного конфликта с НАТО и поэтому «пытается найти пути проникновения в наши оборонные линии и испытывает их».

Не только Европа готовится к вероятному нападению россии, недавно, как писали «ФАКТЫ», в Пентагоне сделали громкое заявление о вероятности вооруженного конфликта между США и рф.

На иллюстративном фото в заголовке немецкие военные

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