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«Изменила мою жизнь»: популярная рэперша поразила признанием
Популярная певица, представительница от Украины на «Евровидении-2024» Alyona Alyona, недавно попавшая под хейт, поразила обращением к сети. На своей странице в социальном приложении рэперша опубликовала воспоминания о конкурсе прошлого года и призвала к поддержке наших участников «Евровидения-2025». Она добавила чувственное видео о подготовке ее совместного с Jerry Heil номера. Напомним, Jerry Heil в этом году стала спикером от Украины на «Евровидении».
«Прошел год с тех пор, как мы с Jerry Heil имели честь представлять Украину на большой сцене «Евровидения-2024», — напомнила Alyona Alyona. — Это был волнующий, непредсказуемый, но чрезвычайно важный и прекрасный опыт. Мы почувствовали невероятную силу единства, получили тысячи слов поддержки — и искренне благодарны вам за то, что вы до сих пор с нами!
В этом году честь представлять Украину имеет «Циферблат», и мы искренне верим, что их выступление объединит всех вокруг музыки, надежды и веры. Поскольку именно сейчас, под постоянными обстрелами, как никогда важно держаться за доброе и светлое, показать всему миру нашу силу и единство".
Подписчики отреагировали на пост рэперши и поделились впечатлениями от их выступления на «Евровидении-2024».
«Обожаю эту песню, каждый раз мурашки по коже», — поделились в сети.
«Считаю, что эта песня уже вплетена в генетический код украинской нации», — написали поклонники.
«Песня, изменившая мою жизнь», — поразили признанием.
«Я так скучаю по этому времени, лучшее «Евровидение», — поделились мнениями поклонники.
Напомним, букмекеры сделали ставки на победителей «Евровидения-2025» .
Фото: Instagram150
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