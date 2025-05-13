«Изменила мою жизнь»: популярная рэперша поразила признанием

Популярная певица, представительница от Украины на «Евровидении-2024» Alyona Alyona, недавно попавшая под хейт, поразила обращением к сети. На своей странице в социальном приложении рэперша опубликовала воспоминания о конкурсе прошлого года и призвала к поддержке наших участников «Евровидения-2025». Она добавила чувственное видео о подготовке ее совместного с Jerry Heil номера. Напомним, Jerry Heil в этом году стала спикером от Украины на «Евровидении».

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«Прошел год с тех пор, как мы с Jerry Heil имели честь представлять Украину на большой сцене «Евровидения-2024», — напомнила Alyona Alyona. — Это был волнующий, непредсказуемый, но чрезвычайно важный и прекрасный опыт. Мы почувствовали невероятную силу единства, получили тысячи слов поддержки — и искренне благодарны вам за то, что вы до сих пор с нами!

В этом году честь представлять Украину имеет «Циферблат», и мы искренне верим, что их выступление объединит всех вокруг музыки, надежды и веры. Поскольку именно сейчас, под постоянными обстрелами, как никогда важно держаться за доброе и светлое, показать всему миру нашу силу и единство".

Подписчики отреагировали на пост рэперши и поделились впечатлениями от их выступления на «Евровидении-2024».

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«Обожаю эту песню, каждый раз мурашки по коже», — поделились в сети.

«Считаю, что эта песня уже вплетена в генетический код украинской нации», — написали поклонники.

«Песня, изменившая мою жизнь», — поразили признанием.

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«Я так скучаю по этому времени, лучшее «Евровидение», — поделились мнениями поклонники.

Напомним, букмекеры сделали ставки на победителей «Евровидения-2025» .

Фото: Instagram

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