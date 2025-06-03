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Шоу-бизнес

Это Джонни Депп: сеть в шоке от нового Холостяка (фото)

19:01 3 июня 2025
Актер Тарас Цымбалюк. Фото шоу &quot;Холостяк&quot;

Известный актер, звезда сериала «Поймать Кайдаша» Тарас Цымбалюк, недавно поразивший поцелуем, готовится к съемкам в популярном реалити. Известно, что именно он стал героем четырнадцатого сезона романтического проекта «Холостяк». Продюсеры подогревают интерес к новому сезону, публикуя на странице проекта в социальной сети факты о Холостяке.

«Он ищет любовь, но сначала — давай ближе познакомимся, — написали под фотографиями Тараса. — Эти 5 фактов расскажут немного больше о Тарасе».

Известно, что актер дебютировал на телевидении в 2011 году, активно занимается спортом, организовывал театральные проекты и работал официантом.

Актор Тарас Цимбалюк. Фото Instagram
Актер дебютировал на телевидении в 2011 году, активно занимается спортом, организовал театральные проекты и работал официантом (фото из Instagram)

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«Работал официантом вместе с другими актерами, чтобы собрать средства для эвакуации людей из прифронтовых зон», — написали под фотографиями.

Подписчики отреагировали на сообщение и фото. Некоторые даже решили, что Тарас похож на известного актера Джонни Деппа.

«Подумала, это Джонни Депп», — поделились в комментариях.

«Наши Украинские кумиры самые талантливые и лучшие в Украине, спасибо вам за то, что вы у нас есть», — поддержали актера.

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«Воспринимайте это как сериал, нужно что-то снимать, а нам смотреть)», — поделились мыслями.

«Еще этот не позорился», — отреагировали на выбор Холостяка.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что Тарас Цымбалюк признался, почему согласился на участие в шоу «Холостяк».

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Фото в заголовке: Instagram шоу «Холостяк»

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