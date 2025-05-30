Только не он: сеть отреагировала на пылкий поцелуй Златы Огневич

Популярный актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк, спровоцировал сеть своим видео. На нем Тарас, который, напомним, стал героем четырнадцатого сезона проекта «Холостяк», страстно целует певицу и актрису Злату Огневич. На своей странице в социальной сети Тарас выложил видео этого поцелуя, которое было сделано во время спектакля, где играют оба.

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«Любовь — это и есть „Основной инстинкт“!» — подписал провокационное видео Тарас.

На пост и поцелуй отреагировали в сети подписчики, среди которых много девушек, решивших принять участие в реалити «Холостяк».

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«Когда Холостяк и Холостячка наконец-то встретились», — прокомментировал ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник.

«Они очень гармонично смотрятся вместе», — решили подписчики.

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«О боже, Злата, только не он», — призвали певицу.

«Все просто, люди ищут в жизни невесть какой смысл, хотя он очевиден», — отреагировали на видео.

«Красивая пара! — уверены в сети. - Не нужно участвовать в „Холостяке“ и „Холостячке“. Кажется, что уже встретились».

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Ранее признание Златы Огневич вызвало шквал возмущения.

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