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Шоу-бизнес

Только не он: сеть отреагировала на пылкий поцелуй Златы Огневич

17:54 30 мая 2025
Злата Огневич

Популярный актер, звезда сериала «Спіймати Кайдаша» Тарас Цымбалюк, спровоцировал сеть своим видео. На нем Тарас, который, напомним, стал героем четырнадцатого сезона проекта «Холостяк», страстно целует певицу и актрису Злату Огневич. На своей странице в социальной сети Тарас выложил видео этого поцелуя, которое было сделано во время спектакля, где играют оба.

«Любовь — это и есть „Основной инстинкт“!» — подписал провокационное видео Тарас.

На пост и поцелуй отреагировали в сети подписчики, среди которых много девушек, решивших принять участие в реалити «Холостяк».

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«Когда Холостяк и Холостячка наконец-то встретились», — прокомментировал ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник.

«Они очень гармонично смотрятся вместе», — решили подписчики.

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«О боже, Злата, только не он», — призвали певицу.

«Все просто, люди ищут в жизни невесть какой смысл, хотя он очевиден», — отреагировали на видео.

«Красивая пара! — уверены в сети. - Не нужно участвовать в „Холостяке“ и „Холостячке“. Кажется, что уже встретились».

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Ранее признание Златы Огневич вызвало шквал возмущения.

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