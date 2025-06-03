Нужно внести изменения: что должен знать и сделать льготник, сменивший место жительства

Некоторые категории граждан имеют право на разные льготы, в том числе и на оплату коммунальных услуг.

В Пенсионном фонде разъяснили определенные моменты для людей, пользующихся льготами, но сменивших место жительства. Ведь все их данные зафиксированы в соответствующем госреестре.

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«Льготы предоставляются как по фактическому, так и по зарегистрированному месту жительства льготника. Для изменения льготником места получения льгот необходимо внести изменения в Реестр лиц, имеющих право на льготы», — говорится в сообщении ПФУ.

Для корректировки информации льготник должен в течение 30 дней сообщить об изменениях в орган Пенсионного фонда Украины, подав новое заявление. Это можно сделать как лично — обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, так и по почте, отправив документ на адрес органа Фонда. Также есть возможность предоставить эту информацию онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение а"Пенсионный фонд" или через портал «Дия».

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Также в Пенсионном фонде объяснили, в чем разница между субсидиантами и льготниками, имеющими определенные преференции при оплате коммунальных услуг.

Жилищная субсидия — это финансовая помощь от государства, назначаемая домохозяйствам с невысокими доходами, которые не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг.

А льгота — это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан, в частности, ветеранам, семьям погибших военнослужащих, «чернобыльцам», многодетным семьям, детям войны и другим.

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«Льгота может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без такого учета — в зависимости от категории получателя. Если лицо одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу, то предоставляется только один из видов государственной поддержки», — добавили в ПФУ.

Напомним, что недавно на обсуждение был вынесен правительственный проект, которым предлагается упростить условия предоставления субсидии некоторым домохозяйствам. В частности, в документе упоминаются детские дома семейного типа, приемные семьи, а также многодетные семьи, в которых проживает по меньшей мере трое детей, а один ребенок находится на попечении или под опекой.

Фото Pixabay

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