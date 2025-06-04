«Газпром» тихо похоронил планы по развитию нового газораспределительного хаба в Турции, закрыв двери для потенциальной возможности восстановить позиции на европейских рынках, которые были утрачены после вторжения в Украину. Известно, что проект столкнулся с большими проблемами. Речь идет об отсутствии у Турции свободных мощностей экспортных трубопроводов в Южную Европу и нежелании Анкары разрешить «Газпрому» совместно продавать газ, что ограничивало влияние россии на хаб.

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Именно откладывание проекта означает, что «Газпром» не сможет возобновить даже часть поставок газа в Европу, ранее приносивших около 8 миллиардов долларов в месяц, пишет Bloomberg.

Падение объемов поставок российской нефти привело к снижению стоимости экспорта до самого низкого уровня за два года.

С выводом из эксплуатации трубопроводов «Северного потока» в Германию и окончанием срока транзита газа через Украину в 2024 году «Газпром» рассматривал Турцию, уже подключенную к двум основным российским трубопроводам, как путь возвращения в Европу. Последняя была крупнейшим экспортным рынком. Но после месяцев рассмотрения вариантов компания пришла к выводу, что это нереально, и в основном прекратила работу, сообщили лица, знающие этот вопрос.

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Этот результат закрыл для «Газпрома» возможность возобновить хотя бы часть поставок газа в Европу.

Несмотря на то, что путин публично рекламировал это предложение еще в октябре, оно всегда сталкивалось со значительными проблемами. Европейский союз также продвигает предложение запретить импорт российского газа до конца 2027 года.

Идея турецкого хаба происходила не от «Газпрома» и, вероятно, зародилась в политических кругах, близких к кремлю, отмечают знакомые с вопросом источники. По словам одного из них, руководство компании изначально было удивлено, услышав, что путин публично продвигает эту концепцию. Однако экспортное подразделение газового гиганта активно взялось за реализацию плана.

По словам одного из источников, пропускная способность турецких трубопроводов в страны — члены ЕС Греции и Болгарии была слишком ограничена, чтобы обеспечить значительные дополнительные поставки. Такие ограничения пропускной способности трансграничных потоков подорвали перспективы создания полномасштабного турецкого хаба с собственным индексом цен, отметил источник.

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В прошлом году на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом путин повторил, что турецкая идея все еще остается на повестке дня и поможет создать «сбалансированные механизмы ценообразования» для российского газа. Однако уже были признаки того, что амбиции сокращены, поскольку президент исключил возможность хранения больших объемов российского газа в Турции, что является необходимым условием для создания большого хаба.

Руководство «Газпрома» уже давно перестало обсуждать турецкий хаб как внутри компании, так и на встречах с чиновниками страны, отмечают источники.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что США хотят вернуть российский газ в Европу.

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