Пациентские организации призывают не допустить возврата маркетинговых контрактов в аптеках до завершения полноценного внедрения новой модели ценообразования. По их оценкам, этот процесс продлится минимум полтора года — и только после этого можно делать выводы об эффективности нового закона.

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«Маркетинговые контракты не могут быть возобновлены, пока мы не увидим, как механизмы нового закона влияют на доступность и стоимость лекарства. Иначе это будет возвращение к схеме, где пациент платит за чужую прибыль», — отмечают представители коалиции организаций, защищающих права больных.

По словам главы Координационного совета БО «100% Жизни» Дмитрия Шерембея, депутаты или чиновники, настаивающие на немедленном возвращении маркетинговых платежей, «действуют в интересах аптечных монополий и ставят под угрозу жизни миллионов пациентов».

Организации призывают сохранять политическую ответственность и не допустить, чтобы национальная фармацевтическая реформа была сведена на нет из-за кулуарного давления игроков, потерявших сверхприбыли.

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С 1 марта 2025 года в Украине введены предельные цены на 100 самых популярных лекарств для улучшения их доступности для пациентов. Позже в рамках сотрудничества между Минздравом и отечественными производителями перечень лекарственных средств был расширен, а также введены ограничения на оптовые и розничные наценки. Кроме того, были упразднены обязательные маркетинговые платежи для аптек. Все эти изменения являются частью фармацевтической реформы, инициированной правительством и поддержанной Президентом Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Кабмин ограничил торговую наценку на лекарства.

Фото Pixabay

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