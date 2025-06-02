Его последним сообщением было «Все хорошо, работаю…»: в бою за Сумщину погиб отец двоих детей

В Шепетовке попрощались с Виталием Дячуком, отдавшим свою жизнь за наше мирное будущее. С первыми взрывами полномасштабного вторжения, когда над страной нависла угроза, Виталий без колебаний присоединился к армии. Погиб он в конце мая 2025 года в бою. Воину навеки 35 лет, сообщает городской совет:

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«В 2010 году Виталий подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Служил в Ровенской области. Был дисциплинированным, выносливым, ответственным. Но когда срок службы истек, вернулся к гражданской жизни, работал на стройке. Многие годы провел за границей, работая тяжело, но достойно, чтобы обеспечить себя и свою семью».

Уже 26 февраля 2022 года он был в Шепетовке. Защищать семью, дом, землю — это был его сознательный выбор.

«У него был достойный пример — старший брат Роман, еще с 2021 года служивший в 95-й десантно-штурмовой бригаде, — рассказывают в горсовете. — Однако из-за укомплектованности подразделений Виталия тогда в армию не взяли. Сидеть на месте он не мог. Поехал в Киевскую область, где присоединился к восстановлению разрушенных объектов. Там встретил свою любовь — Татьяну, с которой создал семью».

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14 ноября 2024 года Виталий был мобилизован в ряды ВСУ. Сначала прошел обучение в Черкасской области, а затем был направлен на Сумщину, где нес службу на границе. В феврале 2025 года его отпустили всего на несколько дней домой, потому что у Виталия родился второй сын Алексей. Ему пришлось пережить ранение, лечение. Но, едва поправившись, несмотря на боль и усталость, вернулся назад — к побратимам.

«Виталий 20 мая последний раз написал маме короткое: „Все хорошо, работаю…“ После этого связь оборвалась. Вскоре семья получила горькую весть: 23 мая 2025 года на Сумском направлении наводчик второй группы автоматических гранатометов погиб. Без отца остались два сына — Илья и маленький Алексей. Овдовела молодая жена Татьяна. В невыразимом горе остались родители и брат», — сообщают в горсовете.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Курщине погиб воин из Винницкой области, также отец двоих детей.

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