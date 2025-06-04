Когда эпатажный Сальвадор Дали в зеленом пиджаке с омлетом в нагрудном кармане вместо платка увидел в Мадриде, как Григорий Чапкис танцует ползунец и гопак, то сказал: «Видимо, у него в коленях моторчики». Легендарного Григория Чапкиса действительно можно назвать богом танца. Может быть, именно его виртуозное исполнение танца воспроизвела гениальная художница Валентина Трегубова в своей скульптурной композиции из восьми фигур «Энеида»? В Украине есть немало вещей, которые можно назвать божественными. Если говорить о кухне, то это вареники и борщ, если коснуться народного искусства, то это петриковская роспись, если речь идет об одежде, то это вышиванка, красотой которой восхищается весь мир. В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о раритетной скульптурной группе Валентины Трегубовой «Энеида», вдохновленной известным произведением Ивана Котляревского.

«Бахус держит серебристую чашу, возвещая о веселье»

— Иван Котляревский создал свое произведение в конце XVIII века, вдохновленный «Энеидой» одного из величайших поэтов Древнего Рима Вергилия, перенеся героев античности в украинский быт и наделив их казацкими чертами, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Античные персонажи носят вышиванки, наслаждаются блюдами украинской кухни, танцуют гопак. Художница Коростенского фарфорового завода Валентина Трегубова вдохнула новую жизнь в античный пантеон, перенеся его в казацкое измерение.

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— Каждая фигурка в композиции гениальной украинской художницы поражает колоритом.

— Да. Юнона — богиня брака и семейного уюта. Высокая и стройная, мудрая и исполненная достоинства. А вот могущественный Зевс — повелитель стихий. Характер каждого персонажа прочитывается в выражении лица, осанке, жестах…

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В. Трегубова. "Зевс" и "Юнона" из скульптурной сюиты "Энеида". Коростенский фарфоровый завод. 1968

— Очень колоритный Бахус — древнеримский бог виноделия.

— Его образ — это ода радости и изобилию, воплощенная в фарфоре. Бахус держит серебристую чашу, возвещая о веселье. В его образе воплощены свобода и безмятежность. Голова Бахуса украшена венцом из золотистых лоз, румяное лицо и сияющие глаза излучают жизненное воодушевление. Голубой пояс с узорами виноградных листьев и золотые акценты на бокале и венке подчеркивают его божественный статус винодела и хозяина праздников. В этой фигуре оживает народное гостеприимство. Бахус Валентины Трегубовой — это символ щедрости, дружбы и радости.

В. Трегубова. "Бахус" из скульптурной сюиты "Энеида". Коростенский фарфоровый завод. 1968

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«Трегубовская Венера — богиня не только любви, но и вдохновения»

— А вот Аполлон — бог света и покровитель искусств, — продолжает Людмила Карпинская-Романюк. — Он изображен в изысканной вышитой сорочке с лирой в руках. На его лице мы видим вдохновение.

В. Трегубова. "Аполлон" и "Гермес" из скульптурной сюиты "Энеида". Коростенский фарфоровый завод. 1968

— Роспись лиры тоже напоминает вышиванку.

— Да. И это символично. Ведь украинское искусство такое же яркое, как изысканная вышиванка. В нем есть столько жанров, как оттенков нитей в вышивке. Лира символизирует творчество и вдохновение.

— Очень колоритный также Гермес — бог торговли и удачи.

— Он еще и покровитель путешественников. Людям, плывущим по морю, древнегреческий бог дарит попутный ветер. Тем, кто торгует, обещает прибыль. А тем, кто занимается сельским хозяйством, дает хорошую погоду, необходимую для богатого урожая. Гермес Валентины Трегубовой изображен в соломенной шляпе и с трубкой. Он настоящий гедонист. Гермес умеет наслаждаться жизнью.

А вот Венера — богиня весны и любви, мать Энея. В руке она держит маленькое зеркальце. Красный цвет в ее наряде символизирует любовь, синий — цвет небес. Золотое ожерелье ассоциируется с солнцем. Трегубовская Венера — богиня не только любви, но и вдохновения. Украинская Венера чернобровая и кареглазая, ее изысканные черты лица — ода красоте.

В. Трегубова. "Венера" из скульптурной сюиты "Энеида". Коростенский фарфоровый завод. 1968

«Гопак является одной из визиток Украины»

— Красово!

— Еще один персонаж скульптурной группы — Марсий, являющийся воплощением мятежного духа поэта. Он вызвал на состязание самого Аполлона. В руках Марсия — свирель. Эта фигурка — не просто портрет героя «Энеиды», а символ голоса природы и свободы творчества, звучащего сквозь века. И наконец — Гопак. Это бог знаменитого украинского танца. Ведь те, кто умело танцует гопак, настоящие боги. Название танца происходит от слова «гоп». Виртуозные прыжки танцора поражают ловкостью. Один из самых сложных элементов танца — шпагат в прыжке. Гопак — один из лучших образов в композиции «Энеида». Без этого энергичного танца невозможно представить украинскую культуру. В Украине он один из любимых в репертуаре ансамблей народного танца. Гопак является одной из визиток Украины.

В. Трегубова. «Гопак» из скульптурной сюиты «Энеида». Коростенский фарфоровый завод. 1968

— У каждого героя своя вышиванка. Ни одна деталь в наряде действующих лиц поэмы не повторяется. Каждую работу можно рассматривать бесконечно…

— Работы художницы Валентины Трегубовой всегда отличаются совершенством и оригинальностью концепции. Эти скульптуры представляют собой художественные интерпретации бессмертного произведения в фарфоровой пластике. Скульптурная группа «Энеида» Валентины Трегубовой была представлена в экспозиции масштабной выставки «Проект Энеида» в Национальном художественном музее Украины в 2017 году. Кстати, там экспонировалась и скульптурная группа «Энеида» Владислава Щербины. Сегодня эти композиции раритетные. Каждая фигурка ценная. Но, конечно, всегда самая ценная вся скульптурная группа, объединенная идеей и сюжетом.

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Ранее в интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о работах художников-фарфористов, вдохновленных известной оперой «Наталка Полтавка» .

Фото из альбома Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. Трегубова. Скульптурная сюита «Энеида». Коростенский фарфоровый завод. 1968

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