«Декоративные скульптурные штофы — настоящая жемчужина среди украинских фарфоровых изделий»

— Очень колоритны Одарка и Карась, воплощенные в наборе штофов супружеской парой гениальных художников-фарфористов Николаем и Валентиной Трегубовыми на Коростенском фарфоровом заводе в 1985 году, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Эти декоративные скульптурные штофы — настоящая жемчужина среди украинских фарфоровых сувенирно-подарочных изделий. Николай и Валентина Трегубовы создали их в виде стилизованных женской и мужской фигур в украинской национальной одежде (фото в заголовке). По бокам штофа видим фигурные держатели. Ручки штофа имитируют позу Одарки «руки в боки», что означает решительный настрой женщины. Интересно, что художники изобразили Одарку в момент, когда она поет свою знаменитую арию, обращаясь к мужу, который два дня не ночевал дома:

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«Відкіля це ти узявся?

Де ти досі пропадав?

Хоч би Бога побоявся!

Хоч би трохи сором мав!

Де ж це ти так веселився?

Де ж це так бенкетував?

Як крізь землю провалився!

Дома чом не ночував?»

А Карась отвечает:

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«Ось послухай, що вчинилось…

Страх мене бере й тепер!

Лишенько таке зробилось —

Трохи-трохи я не вмер!..

Занедужав у дорозі (удає хворого)

Та й набрався я біди,

Так що ледве вже на возі

Привезли, привезли мене сюди…»

На что Одарка реагирует:

«Чи не випив, чи не випив на дорогу?

Чи в дорозі, чи в дорозі вже напивсь?»

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Карась, конечно, уверяет, что не пил…

— Очень колоритно звучал этот диалог в исполнении знаменитых украинских актеров Ивана Паторжинского и Марии Вольгемут-Литвиненко. Этот фрагмент телеоперы «Запорожец за Дунаем» сохранился в интернете… Особенно колоритный момент, когда Карась говорит: «Гей, Одарко, годі, буде! Перестань-бо вже кричать!» А Одарка отвечает: «Ні, нехай же чують люди! Ні, не буду я мовчать!»

— Кстати, супруги Трегубовых также создали набор вазочек «Одарка и Карась», посвященный любимым героям оперы. Эта работа датируется 1969 годом.

В. и Н. Трегубовы. Вазочки «Одарка и Карась». Коростенский ФЗ. 1969.

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«Крышки чайника и кувшина могут служить чашками, блюдцами, пиалами»

— Какая работа на эту тему ваша любимая?

- Очень колоритен подарочный фигурный набор для чая «Одарка и сумской казак». Работа создана в 1996 году на Сумском фарфоровом заводе художниками Виталием и Людмилой Шевченко. Идея поражает креативностью. Крышки чайника и кувшина могут служить чашками, блюдцами, пиалами. Кстати, эта работа есть в моей коллекции.

В. и Л. Шевченко. Подарочный набор «Одарка и сумской казак». Сумской фарфоровый завод. 1996

— Где вы приобрели такую красоту?

— Когда-то купила в антикварном магазине. Стоил набор достаточно дорого. Сегодня это раритет. Такой набор и функционален, и одновременно является украшением дома. Я пользуюсь им по какому-то особому случаю или могу налить в такую чашку чай и наслаждаться им, любуясь фарфоровым изделием. Вообще надо сказать, что созданные по эскизам Виталия Шевченко и расписанные его женой Людмилой изделия невероятные. Подписывали их логотипом ШВЛ. Виталий Шевченко долгое время работал главным художником Сумского фарфорового завода. Его творческая манера яркая и самобытная. Это же можно сказать и о его талантливой жене. Виталий и Людмила Шевченко приехали в Сумы в конце 1960-х годов, когда в городе появился фарфоровый завод. Работы супругов хранятся в Сумском художественном музее имени Никанора Онацкого.

«По мотивам легендарной оперы создан и набор для ликера „Одарка и Карась“»

— Действительно интересная, необычная работа…

— Изобретательными мастерами посуды зарекомендовали себя и художники Александр и Тамара Крыжановские, работавшие на Городницком фарфоровом заводе. По мотивам легендарной оперы они создали набор для ликера «Одарка и Карась» в 1965 году. Два графина декорированы лаконичным росписью. В 1968 году творчество Крыжановских было отмечено как ценный вклад в украинское декоративно-прикладное искусство.

О. и Т. Крыжановские. Набор для ликера «Одарка и Карась» Городницкий фарфоровый завод. 1969

— Какие еще работы прикладного декоративного искусства были вдохновлены оперой?

— Очень красив набор «Одарка и Карась» Игоря Зяблова. В конце восьмидесятых годов прошлого века ему пришлось походить по морям на аутентичных кораблях, созданных одесскими корабелами своими руками. Турция, Греция, Италия и Франция — за его плечами остались тысячи миль путешествий, пройденных с друзьями под парусом и на веслах. Он — одессит. Его живопись одесская — яркая, красочная, сочная.

И. Зяблов. Набор для ликера «Одарка и Карась» – штофы и рюмки. Городницкий ФЗ. 1981

Ранее в интервью «ФАКТАМ» коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о серии фарфоровых шедевров украинского скульптора Владислава Щербины «Украинские песни».

Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!

Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк

Фото в заголовке: В. и М. Трегубовы. «Одарка и Карась». Коростенский ФЗ. 1985

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