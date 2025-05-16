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- 16.05 20:45 «Ария Одарки из оперы „Запорожец за Дунаем“ гениально воплощена в фарфоровых штофах супругами Трегубовыми», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
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«Ария Одарки из оперы „Запорожец за Дунаем“ гениально воплощена в фарфоровых штофах супругами Трегубовыми», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
Большинство этих работ уже раритетні. Они — мечта коллекционеров и театралов. Кстати, работ на театральные темы в творчестве украинских фарфористов немало. Это и сервизы «Театральный» и «Премьера», и статуэтки, вдохновленные разными постановками.
Возможно, и в вашем доме есть театральные работы отечественных художников-фарфористов? Знаете ли вы историю их создания? Известно ли вам, как и где были приобретены эти работы или кто их подарил и по какому случаю?
Кстати, винтажные вещи очень стильно сочетать в интерьере с современными. Сегодня это глобальный тренд по всему миру.
В интервью «ФАКТАМ» коллекционер и исследовательница истории украинского фарфора, автор книг Людмила Карпинская-Романюк рассказала о штофах и вазах, вдохновленных первой украинской оперой.
«Декоративные скульптурные штофы — настоящая жемчужина среди украинских фарфоровых изделий»
— Очень колоритны Одарка и Карась, воплощенные в наборе штофов супружеской парой гениальных художников-фарфористов Николаем и Валентиной Трегубовыми на Коростенском фарфоровом заводе в 1985 году, — говорит Людмила Карпинская-Романюк. — Эти декоративные скульптурные штофы — настоящая жемчужина среди украинских фарфоровых сувенирно-подарочных изделий. Николай и Валентина Трегубовы создали их в виде стилизованных женской и мужской фигур в украинской национальной одежде (фото в заголовке). По бокам штофа видим фигурные держатели. Ручки штофа имитируют позу Одарки «руки в боки», что означает решительный настрой женщины. Интересно, что художники изобразили Одарку в момент, когда она поет свою знаменитую арию, обращаясь к мужу, который два дня не ночевал дома:
«Відкіля це ти узявся?
Де ти досі пропадав?
Хоч би Бога побоявся!
Хоч би трохи сором мав!
Де ж це ти так веселився?
Де ж це так бенкетував?
Як крізь землю провалився!
Дома чом не ночував?»
А Карась отвечает:
«Ось послухай, що вчинилось…
Страх мене бере й тепер!
Лишенько таке зробилось —
Трохи-трохи я не вмер!..
Занедужав у дорозі (удає хворого)
Та й набрався я біди,
Так що ледве вже на возі
Привезли, привезли мене сюди…»
На что Одарка реагирует:
«Чи не випив, чи не випив на дорогу?
Чи в дорозі, чи в дорозі вже напивсь?»
Карась, конечно, уверяет, что не пил…
— Очень колоритно звучал этот диалог в исполнении знаменитых украинских актеров Ивана Паторжинского и Марии Вольгемут-Литвиненко. Этот фрагмент телеоперы «Запорожец за Дунаем» сохранился в интернете… Особенно колоритный момент, когда Карась говорит: «Гей, Одарко, годі, буде! Перестань-бо вже кричать!» А Одарка отвечает: «Ні, нехай же чують люди! Ні, не буду я мовчать!»
— Кстати, супруги Трегубовых также создали набор вазочек «Одарка и Карась», посвященный любимым героям оперы. Эта работа датируется 1969 годом.
«Крышки чайника и кувшина могут служить чашками, блюдцами, пиалами»
— Какая работа на эту тему ваша любимая?
- Очень колоритен подарочный фигурный набор для чая «Одарка и сумской казак». Работа создана в 1996 году на Сумском фарфоровом заводе художниками Виталием и Людмилой Шевченко. Идея поражает креативностью. Крышки чайника и кувшина могут служить чашками, блюдцами, пиалами. Кстати, эта работа есть в моей коллекции.
— Где вы приобрели такую красоту?
— Когда-то купила в антикварном магазине. Стоил набор достаточно дорого. Сегодня это раритет. Такой набор и функционален, и одновременно является украшением дома. Я пользуюсь им по какому-то особому случаю или могу налить в такую чашку чай и наслаждаться им, любуясь фарфоровым изделием. Вообще надо сказать, что созданные по эскизам Виталия Шевченко и расписанные его женой Людмилой изделия невероятные. Подписывали их логотипом ШВЛ. Виталий Шевченко долгое время работал главным художником Сумского фарфорового завода. Его творческая манера яркая и самобытная. Это же можно сказать и о его талантливой жене. Виталий и Людмила Шевченко приехали в Сумы в конце 1960-х годов, когда в городе появился фарфоровый завод. Работы супругов хранятся в Сумском художественном музее имени Никанора Онацкого.
«По мотивам легендарной оперы создан и набор для ликера „Одарка и Карась“»
— Действительно интересная, необычная работа…
— Изобретательными мастерами посуды зарекомендовали себя и художники Александр и Тамара Крыжановские, работавшие на Городницком фарфоровом заводе. По мотивам легендарной оперы они создали набор для ликера «Одарка и Карась» в 1965 году. Два графина декорированы лаконичным росписью. В 1968 году творчество Крыжановских было отмечено как ценный вклад в украинское декоративно-прикладное искусство.
— Какие еще работы прикладного декоративного искусства были вдохновлены оперой?
— Очень красив набор «Одарка и Карась» Игоря Зяблова. В конце восьмидесятых годов прошлого века ему пришлось походить по морям на аутентичных кораблях, созданных одесскими корабелами своими руками. Турция, Греция, Италия и Франция — за его плечами остались тысячи миль путешествий, пройденных с друзьями под парусом и на веслах. Он — одессит. Его живопись одесская — яркая, красочная, сочная.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» коллекционер Людмила Карпинская-Романюк рассказала о серии фарфоровых шедевров украинского скульптора Владислава Щербины «Украинские песни».
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Кстати, приглашаем читателей «ФАКТОВ», которые являются ценителями красоты фарфора, в первый в Украине Музей фарфоровых фигур ShvetsMuseum. В коллекции музея вы сможете увидеть лучшие образцы мировых фарфоровых мануфактур. Невероятное фарфоровое путешествие подарит вам немало положительных эмоций и запомнится на всю жизнь!
Фото из альбома Людмилы Карпинской-Романюк
Фото в заголовке: В. и М. Трегубовы. «Одарка и Карась». Коростенский ФЗ. 1985108
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