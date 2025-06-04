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Стиль жизни

Как лакомиться одним из любимых десертов французов: эти нюансы надо знать

22:27 4 июня 2025
Крем-брюле. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Крем-брюле́ — один из любимых десертов во Франции. Он популярен во всем мире и, конечно же, в Украине. Крем-брюле — десерт из заварного крема с карамельной корочкой. Обычно он подается охлажденным.

Готовят крем-брюле, используя желтки, сахар, сливки и ваниль. Нагретые сливки смешивают с остальными ингредиентами, а затем запекают. Корочку карамелизуют. Иногда крем-брюле дополняют другими ингредиентами — например, лавандой. Это тоже невероятно вкусно.

Едят крем-брюле с помощью десертной ложки. Сначала ею разбивают корочку, смешивают ее кусочки с тем, что было под ней, и лакомятся. Сочетание хрустящего и нежного восхитительно.

Если корочку разбить очень сложно, это говорит об ошибках в приготовлении.

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Кстати, приготовить изысканный десерт можно и в домашних условиях, это просто, но понадобится определенная сноровка. Подавайте крем-брюле красиво, как в ресторане. Атмосфера всегда имеет большое значение.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как правильно есть пахлаву. Ольга Сметанская поделилась нюансами.

Фото Ольги Сметанской

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