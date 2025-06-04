Ведут нечестную игру: Зеленский объяснил, почему россия затягивала передачу «меморандума»

Оккупанты намеренно отказывались от передачи Украине своего «меморандума» ко второму раунду переговоров в Стамбуле, так как москва ведет нечестную игру. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства подтвердил, что текст «меморандума» совпадает с опубликованным СМИ. В то же время, россияне так и не ответили Украине на тот документ, который она им передала.

«С чем связана не передача российского документа до встречи? Потому что они понимали, что это ультиматум и его не воспринимает украинская сторона, никто не будет воспринимать всерьез, потому что там ультиматум. Это не меморандум о взаимопонимании», — пояснил Зеленский.

Он уточнил, что в меморандуме о взаимопонимании должно быть отражено две стороны, а не только одна. Потому российский документ является ультиматумом.

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«На мой личный взгляд они нам не дали заранее, потому что понимали, что если это станет публичным, то у Украины будет полное право не приехать на эту встречу. Не потому, что мы не хотим, а потому что понятно, что содержания встречи не будет. Они так и все сделали… просто „наперсточники“, вот кто», — добавил президент.

Также, по его словам, россия таким образом хочет показать США, что она якобы конструктивна. Чтобы Вашингтон отсрочил введение новых санкций, зависящих лично от президента Дональда Трампа. Москва боится таких ограничений.

При этом он добавил, что для обменов пленных такие встречи не необходимы, поскольку списки можно обсуждать по телефону. Команды могут над этим работать, поскольку все заинтересованы в возвращении пленников.

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Как известно, россия передала Украине «меморандум» через Турцию во время встречи делегаций двух воюющих стран в Стамбуле. Практически сразу же в росСМИ появился текст такого «меморандума». Агрессор в нем указал, что для завершения войны Украина должна вывести войска из Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Как писали «ФАКТЫ», в ходе смелой военной операции под названием «Паутина» Украина уничтожила более 30% стратегических бомбардировщиков россии с помощью беспилотников. В то время как Украина и россия обменивались все более интенсивными атаками и проводили второй раунд переговоров, администрация Трампа сохраняла заметную тишину, свидетельствующую об ощутимом изменении в подходе США к посредничеству в войне.

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