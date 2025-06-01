Украина обвиняет россия в умышленном затягивании мирных переговоров, поскольку москва до сих пор не предоставила обещанный меморандум с изложением своих условий. Об этом пишет New York Tiemes. Издание цитирует министра иностранных дел Андрея Сибигу, который подчеркнул, что Киев хочет предварительно ознакомиться с этим документом, прежде чем направить делегацию на следующий раунд переговоров, запланированный в Стамбуле.

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Главной целью Украины остается прекращение огня, после чего возможен переход к обсуждению более широкого мирного соглашения. Однако россия не демонстрирует готовности к перемирию, настаивая на необходимости рассмотрения «коренных причин» конфликта — это включает требование о нерасширении НАТО, которое Киев и его союзники рассматривают как попытку ограничить суверенитет Украины.

Предыдущая встреча в Стамбуле в мае принесла масштабный обмен пленными, но существенного прогресса в достижении мира не было. Киев уже озвучил свои предложения по мирному соглашению как москве, так и Вашингтону перед возможными переговорами на следующей неделе. В то же время россия заявила, что представит свои условия только во время нового раунда встреч, что вызвало критику со стороны Украины.

Украинские чиновники опасаются, что россия может намеренно поставить Украину в затруднительное положение, предложив неприемлемые условия. Например те, что звучали на предыдущем раунде переговоров, включая требование о выводе войск с территорий, которые она контролирует. Отказ Украины участвовать в таких переговорах может быть использован для обвинения Киева в срыве мирного процесса.

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Неопределенность вокруг дипломатических маневров порождает сомнения в возможности успешного проведения новых переговоров и их эффективности в урегулировании конфликта. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил готовность своей страны организовать новый раунд переговоров, однако пока не назвал конкретную дату.

Между тем эксперты раскритиковали Трампа за то, что он не вводит против россии санкции.

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