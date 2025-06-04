США разочарованы требованиями россии на переговорах

Удары украинских беспилотников шокируют россию. В ходе смелой военной операции под названием «Паутина» Украина уничтожила более 30% стратегических бомбардировщиков россии с помощью беспилотников. В то время как Украина и россия обменивались все более интенсивными атаками и проводили второй раунд переговоров, администрация Трампа сохраняла заметное молчание, что свидетельствует об ощутимом изменении в подходе США к посредничеству в войне, пишет издание ABC News.

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Президент Дональд Трамп не отреагировал публично на драматические удары дронов Украины вглубь россии — непосредственно перед тем, как украинские и российские делегации встретились лицом к лицу в Стамбуле. Переговоры в основном проходили в формате, установленном администрацией Трампа, когда представители обеих стран провели в мае первую встречу.

Государственный секретарь Марко Рубио присутствовал на начальных переговорах. Но на этот раз Рубио и другие высокопоставленные чиновники администрации Трампа играли еще меньшую роль в переговорах и имели еще меньшие ожидания.

По информации Государственного департамента, Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел россии сергеем лавровым, во время которого «подтвердил призыв президента Трампа к продолжению прямых переговоров между россией и Украиной с целью достижения прочного мира». Однако в сообщении о ходе разговора департамент отметил, что звонок состоялся по просьбе лаврова. Второй раунд переговоров был коротким и завершился без каких-либо значительных прорывов.

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После завершения переговоров американские чиновники заявили ABC News, что они разочарованы, но не удивлены значительным перечнем требований, которые, по словам россии, должны быть выполнены, прежде чем она согласится на 30-дневное перемирие. Это включает ряд пунктов, которые и Украина, и администрация Трампа считают неприемлемыми, назвав это явной попыткой москвы отложить значимые переговоры. Еще до последних переговоров разочарование президента Трампа отсутствием прогресса в достижении мира нарастало. Чиновники, осведомленные с его настроением, говорят, что хотя раньше он критиковал и Украину, и россию, в последние дни он все больше отстраняется от этого вопроса.

Ранее Дональд Трамп угрожал ввести новые санкции против москвы, но после завершения второго раунда переговоров не было никаких признаков того, что администрация приняла какие-либо меры для реализации его угрозы.

Несмотря на то, что переговоры зашли в тупик, интенсивность атак со стороны россии и Украины возросла.

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«Те, кто утверждает, что путин побеждает, ошибаются. Украинцы держатся несмотря на то, что поддержка, которую они получают от США и других свободных стран, крайне недостаточна, — заявил основатель и президент Фонда защиты демократий Клиффорд Д. Мэй. — Президент Трамп хочет перемирия. Это возможно, но только если он выполнит свои угрозы оказать „разрушительное“ давление на путина».

Двухпартийная группа сенаторов во главе с республиканцем из Южной Каролины Линдси Грэмом обещает на этой неделе продвинуть законопроект, который наложит 500% пошлины на любую страну, покупающую энергетические продукты москвы. Грэм и демократ из Коннектикута Ричард Блюменталь во время визита в Киев разработали стратегию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До сих пор Трамп не предпринял никаких действий, а россия продолжает наносить ущерб Украине.

На днях в Белом доме пресс-секретарь Кэролайн Левитт отреагировала на последние события лишь повторением призывов Трампа к миру.

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«Послушайте, реакция такова: эта война должна закончиться, — сказала она. - Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он четко дал это понять обоим лидерам, как публично, так и частно».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Конгресс США дает Трампу значительные рычаги влияния на путина.

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